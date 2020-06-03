NASA Tarafından Tehlikeli Olarak Tanındı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bu hafta dünyanın çok yakınından bir gök taşının geçeceği konusunda uyardı.

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelere verilen isimler arasında. Bu maddeler genellikle bir nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteorun kalıntısı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise yeni bir duyuru yayınlayarak bu hafta 2002 NN4 kodunu verdikleri 163348 numaralı göktaşının 6 Haziran 2020 tarihinde Dünya’ya en yakın konumdan geçiş yapacağını açıkladı. NASA’nın “Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroid” olarak sınıflandırdığı gök taşı dünyaya çarpacak mı?

NASA, 2002 NN4 kodunu verdikleri 163348 numaralı gök taşının 6 Haziran 2020 tarihinde Dünya’ya en yakın konumdan geçiş yapacağını açıkladı

2002 NN4 kodlu gök taşının çapı ise tahmini olarak 250 ile 570 metre. NASA gök taşını “Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroid” olarak sınıflandırdı

Küçük olarak kabul edilmesine rağmen, gök taşı diğerlerine oranla yüzde 90 daha büyük. 2002 NN4, Aten sınıfı bir Asteroid olarak kategorize edildi

2002 NN4’ün her 300 günde bir (0.82 yıl) güneşin etrafında döndüğü düşünülüyor. Gök taşı her 14.50 günde bir ekseni üzerinde bir rotasyon tamamlıyor

NASA’nın açıklamasına göre 2002 NN4, 6 Haziran’da Türkiye saatiyle 06.20’de Dünya ile en yakın konuma gelecek. Fakat bu nokta Ay’ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunuyor

Gök taşı 11.1 km/sn hızla ilerliyor ve kısmen uzak bir mesafeden geçeceği için bilim insanları Dünya ile çarpışacağını öngörmüyor

Ancak, gök taşı yörüngesi Dünya’nın yörüngesiyle kesiştiği için, 2002 NN4 NASA tarafından potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor

2002 NN4 kodlu gök taşı 2 Temmuz 2002’de keşfedildi. 2002 NN4’ün bir sonraki geçişi ise 9 yıl sonra 2029 yılında olacak

Öte yandan 4 kilometre çağındaki 1998 OR2 isimli göktaşı Nisan ayında dünyaya oldukça yakın bir konumdan geçmiş ve bilim insanlarının paniklemesine neden olmuştu



1998 OR2 şu ana dek bilinen en tehlikeli gök taşı konumundaydı. Gök taşının dünyaya çarpması halinde etkilerinin global olacağı açıklanmıştı.

Bunun yanı sıra. Dünya’da Dinozor neslinin tükenmesine neden olduğu düşünülen ve Chicxulub Kraterini oluşturan gök taşı çarpışmasında, bu gök taşının 10 kilometrelik bir çapa sahip olduğu varsayılmakta. Bilim insanlarının yaptığı araştırmalarda bu gök taşının 66 milyon yıl önce dinozorların ve Dünya üzerindeki yaşamın yüzde 75’inin yok olmasına yol açmasının muhtemel olduğu belirtildi.