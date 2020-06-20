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NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Kelebek ve Kalkanböceği Nebulalarının yeni fotoğraflarını paylaştı

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı

Emekliliğe hazırlanan Hubble uzay Teleskobu iki yeni fotoğrafla uzayın büyüleyici yanını bir kez daha gözler önüne serdi. uzay teleskobu Kelebek ve Kalkanböceği Nebulalarının yeni fotoğraflarını paylaştı. 

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 2

Paylaşılan fotoğraflar, Kelebek Nebulası olarak da adlandırılan NGC 6302'yi ve Kalkanböceği Nebulası diye adlandırılan NGC 7027'yi gösteriyor. Bunlar, bilinen en bulutsu nebulalar arasında yer alıyor.

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 3

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 4

2021 yılında görevi James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor. 

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 5

Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. 

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 6

İşte Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 7

MARS'IN DOLUNAYI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

NASA, 2001 yılından beri Mars’ın yörüngesinde bulunan Odyssey aracı tarafından gönderilen dolunay fotoğraflarını yayınladı.

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 1

Odyssey’in kızılötesi kameraları tarafından yakalanan görüntülerde, dolunay ısı dereceleri nedeniyle gökkuşağı renklerinde birer ‘şeker’ gibi görünüyor.
 

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 8

NASA AÇIKLADIİ! İŞTE İLK FOTOĞRAFI

Dünya'dan 3 bin ışık yılı ötede Kuğu (Cygnus) takımyıldızı yakınındaki "NGC 7027" gezegen nebulasında tespit edilen molekül ilk kez uzayda gözlenmiş oldu.

SOFIA Bilim Merkezi Direktörü Harold Yorke, söz konusu gözlemin evrenin erken oluşum kimyasına dair bilinenleri teyit ettiğini belirterek, "Bu molekül aslında orada duruyordu. Ancak doğru konumda doğru araçlarla gözlenmesi gerekiyordu ve SOFIA bunu mükemmel şekilde yaptı." ifadelerini kullandı.

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 9

265 BİN GALAKSİYİ BİR GÖRSELE SIĞDIRDI

NASA, 265 Bin galaksiyi ‘Hubble Legacy Field’ isimli bir kareye sığdırmayı başardı. Söz konusu görsel, daha önce yayımlananlardan 30 kat daha fazla galaksiyi bizlere gösteriyor.

NASA'dan yapılan açıklamada ise  “En zayıf ve en uzak galaksiler, insan gözünün görebileceği ışığın on milyarda biri kadar bir parlaklığı yayıyor” ifadelerini yer verildi.

NASA'dan 'Kelebek Nebula' paylaşımı - 10

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