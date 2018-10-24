NASA'dan inanılmaz görüntü

Antarktika'da çekilen bu görüntü dünyayı şaşkına çevirdi. Buzul bu hale nasıl geldi? İşte NASA'dan gelen açıklama

IceBridge Operasyonu adı altında Antarktika'da keşifler gerçekleştiren Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 16 Ekim'den beri çeşitli paylaşımlarla Twitter'da takipçilerini bilgilendiriyor.

Kutup bölgesini gözlemlemek ve Dünya'nın küresel iklimine olan etkisini araştırmak için devam eden program kapsamında ilginç bir gelişme yaşandı.

NASA uzmanlarına göre tablo görünümlü bu buz parçası, buzdağından yeni yeni kopmuş ve şekil itibariyle dikdörtgeni andırması ilginç bir tesadüf.

Bu şekilde kasten kesilmiş gibi görünüyor, ancak bu dev buzdağı sadece doğanın muhteşemliğini ve güzelliğini muhteşem bir şekilde gösteriyor.

Yine Brunt'un tahminlerine göre buzdağının görünen yüzünün sadece %20'lik bir kısmı olduğunu, %80'inin suyun altında olduğuna değindi. NASA, önümüzdeki süreçte bu buzdağı ile ilgili araştırmalara devam edeceğini açıkladı.