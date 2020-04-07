NASA açıkladı: Göktaşı dünyaya çarpacak mı?

NASA'nın potansiyel tehlike olarak sınıflandırdığı 1998 OR2 isimli göktaşı bu ay Dünya'ya yakın bir konumdan geçecek.

İşte NASA'nın çapı 4 kilometre olan göktaşı ile ilgili açıklaması

Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda.

Slashgear'da yer alan habere göre, NASA çalışanları göktaşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı. Aynı açıklamaya göre, göktaşı gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçip uzay boşluğundaki rotasına devam edecek.

1998 OR2'nin 29 Nisan 2020‘de Türkiye saati ile sabah saat 08:00’de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor.

Uzmanlar 4 kilometre çapındaki göktaşının gezegenimize çarpması durumunda global etkisi olabileceği görüşünde.

Virtual Telescope Project tarafından elde edilen bu kare göktaşının bugüne kadar çekilen ilk karesi olarak açıklandı.

NE KADAR HAZIRILIKLIYIZ?

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.