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Moğolistan'da 120 milyon yıllık dinozor fosili bulundu

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Moğolistan'da 120 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili keşfedildi.

Moğolistan'da 120 milyon yıllık dinozor fosili bulundu
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Şinhua ajansının haberine göre, arkeologlar Ejinaoer bölgesinde yürüttükleri çalışma sırasında dinozor fosili buldu.

Bulunan fosilin 120 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen klasik uzun boyunlu olan "sauropod" familyasından bir türe ait olduğu tahmin ediliyor.

Parçalanmış haldeki fosil üzerinde yapılan çalışmalar sonucu dinozorun 17 metre uzunluğa sahip olduğu açıklandı.

Keşfin, gelecekte yapılacak çalışma ve aramalara ışık tutması yönünden önemli olduğuna dikkat çekildi.

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