Modanın Kirli Sırları: Aral Gölü’nü blucin mi kuruttu?

Stacey Dooley'in BBC için hazırladığı belgeselde Aral Gölü’nün kurumasına neden olan faktörlerden birinin ucuz blucin üretmek için pamuk tarlalarına yönlendirilen sular olduğunu öne sürdü.

İngiliz gazeteci Stacey Dooley'in hazırladığı ‘Modanın Kirli Sırları’ belgeseli ucuz giyim ve artan kıyafet talebinin dünyayı nasıl kirlettiği ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.



Belgeselde bir blucin için en az 15 bin 500 litre temiz su harcamak gerekdiği belirtiliyor. Su kaynakları tarlalara yönlendirilirken üretim sırasında boya ve diğer işlemler için kullanılan su da nehir ve yeraltı sularının kirlenmesine neden oluyor.



Belgeselde ayrıca ucuz yoldan elde edilen kıyafet, ayakkabı ve spor giysilerin başka bir kirlilik daha yarattığı anlatılıyor. İngiltere’de her yıl 300 bin tondan fazla giysi çöpe atılıyor. Evlerde yıkama sırasında spor giysilerinden kopan mikrofiber parçacıklar akarsu ve okyanusları plastik kirliliğiyle karşı karşıya bırakıyor. Bir çamaşır yıkaması sırasında 700 bin parçacık suya karışıyor.

ARAL DENİZİ: ÖNCESİ VE SONRASI



Daha önce BBC'de yer alan bir incelemede Aral Gölü'nün kuruması 1970 ve 2014 yılları arasındaki şu görsellerle gösterilmişti: