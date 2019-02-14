banner255
17 0
5 0
 
Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim
Doğayı bu şekilde çöplük haline döndürmeyelim
12 0
Gün sevgililerin
Gün sevgililerin
15 0
MTG çok farklı
MTG çok farklı
38 0
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
Şahane İstanbul'u anlatan şahane kitaplar
17 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
68 0
banner82

Milyarlarca kilometre uzaklıktaki dev fırtınalar görüntülendi

banner27

Hubble uzay teleskobu, Uranüs ve Neptün gezegenlerindeki dev fırtınaları görüntüledi

Milyarlarca kilometre uzaklıktaki dev fırtınalar görüntülendi
banner215

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, Hubble teleskobunun kaydettiği son görüntülerde, Neptün’de dev fırtınanın tespit edildiği belirtildi.

Neptün’de tespit edilen fırtınanın ABD’nin yüz ölçümünün 2 katı büyüklüğünde olduğu saptandı. Uranüs’ün kuzey kutbunun da “parlak devasa fırtına bulutları” ile kaplı olduğu ifade edildi.

Neptün’ün farklı yerlerindeki fırtınaların 4 ila 6 yılda bir görüldüğü ve yaklaşık 2 yılın ardından ortadan kaybolduğu belirtildi.

NASA’nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990’dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor. AA

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.