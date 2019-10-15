banner255
banner69
Hangi burç nasıl beslenmeli?
Hangi burç nasıl beslenmeli?
13 0
Eski dostlardan acı fatura
Eski dostlardan acı fatura
106 0
 
Oklar hedeflere atıldı
Oklar hedeflere atıldı
16 0
Küçük kardeşler kayıp
Küçük kardeşler kayıp
46 0
Düellonun kazananı yok
Düellonun kazananı yok
23 0
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
Sınavda boş kağıt verdi tam puan aldı
151 0
Gargaya acı gaymak
Gargaya acı gaymak
100 0
banner82

Mars’ta 4 milyar yıllık nehir yatağı bulundu

banner27

'Kızıl Gezegen' olarak da anılan Mars'ta 4 milyar yıllık nehir yatağı bulundu

Mars’ta 4 milyar yıllık nehir yatağı bulundu
banner267

Bilim dünyası Kızıl Gezegen'den gelen son fotoğrafı konuşuyor. 
  
Zira söz konusu kare Mars'ta bir dönem hayat olabileceği olasılığını güçlendirecek cinsten. 
  
Mars Express adlı uzay aracı tarafından çekilen kareler Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yorumlandı ve Kızıl Gezegen'in bir dönem nehir yatağına ev sahipliği yaptığı bilgisine yer verildi. 

Söz konusu fotoğrafta yer alan nehir yatağının yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. 
  
ESA, nehir yatağının bulunduğu vadiye Nirgal Vallis ismini verdi. Nehir yatağının Mars’ın ekvatorunun hemen güneyinde yer aldığı bildirildi. 
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.