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Malezya'da 2 metre uzunluğunda kertenkele bulundu

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Malezya'nın kuzeyindeki Kelantan eyaletindeki bir meyve bahçesinde, 2 metre uzunluğunda kertenkele yakalandı.

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Malezya'da 2 metre uzunluğunda kertenkele bulundu
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Yerel basındaki haberlere göre, Kelantan eyaletine bağlı Jeli kentindeki meyve bahçesine büyük bir kertenkelenin girdiğini görenler, bölgedeki Sivil Savunma Güçleri'ne haber verdi.

Meyve bahçesine gelen 3 kişilik ekip, kertenkeleyi yakalamaya çalıştı fakat seri hareket eden hayvanı yakalamak o kadar kolay olmadı.

Daha sonra bir görevlinin daha yardıma gelmesi üzerine dev kertenkele, yaklaşık 3 saat süren çabanın ardından yakalanabildi.

2 metre uzunluğundaki kertenkelenin 76 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Dev hayvan yakalandıktan sonra kentteki Sivil Savunma Güçleri ofisine götürüldü.

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