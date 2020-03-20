Kuzey Kıbrıs Turkcell’den tüm müşterilerine #Evdeyiz KKTC mesajı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine, tüm halkımızı korumak amacıyla evdeyiz mesajı verirken, bu bağlamda tüm müşterilerinin telefonlarındaki operatör ismini değişerek #Evdeyiz KKTC hashtag’ını tanımladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine, tüm halkımızı korumak amacıyla evdeyiz mesajı verirken bu bağlamda tüm müşterilerinin telefonlarındaki operatör ismini değişerek #Evdeyiz KKTC hashtag’ını tanımladı.Kuzey Kıbrıs’ın lider iletişim ve teknoloji şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell farkındalık amacıyla bir çalışma başlattı. “Bu zorlu süreçte tüm müşterilerimizin yanındayız” diyen Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi, bu salgına önlem olarak mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması, çıkılacaksa da tüm tedbirlerin alınarak çıkılması gerektiği konusunda önerilerde bulundu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, devletin tüm uyarılarına kulak vermemiz gerektiğini söyleyerek,“Bizler de Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak farkındalık yaratmak amacıyla #Evdeyiz hareketine 19 Mart tarihi itibarı ile müşterilerimizin cep telefonlarına #Evdeyiz KKTC mesajı tanımlayarakbu hareket için önemli bir mesaj vermek istedik. Telefon ekranlarımızın sol üst köşesinde yer alan operatör ismimizin yerine, #Evdeyiz KKTC hashtag’ını ekleyerek Turkcell’lilerin bu mesajı sürekli anımsayarak uygulamalarını hedefledik” dedi. Uygulamayı destekleyen cep telefonuna sahip tüm Turkcell’lilerin ekranlarında artık operatör ismi yerine #Evdeyiz KKTC hashtag’ının yer aldığını belirten Maden, uygulamanın otomatik devreye girdiğini aktardı. Maden, uygulamanın devreye girmemesi durumundaysa kişilerin telefonlarını uçak moduna alıp tekrar hattı uçak modundan çıkarmaları gerektiği vurguladı.

“Bu süreçte de teknolojimizle yanınızdayız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden konuyla ilgili açıklamasının devamında şunlara da yer verdi: “Bizler Turkcell ailesi olarak ülkemizde salgının başladığı günden itibaren müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerimizi aksatmadan mobil olarak evden çalıştık ve evdeyiz hareketini en baştan destekledik. Bu zor günleri yakın temasta bulunmadan, toplu yerlerde yer almadan el birliğiyle atlatacağız. Fakat bu, evde hareketsiz kalmamız anlamına gelmiyor. Uzmanların verdikleri tavsiye ve önerileri dinlemeli bu kapsamda hayatımıza devam etmeliyiz. Evde kaldığınız bu dönemde de gerek çocuklarınızın eğitimi, gerek sizin tüm iletişim ihtiyaçlarınız için bizler teknolojimiz ile hep yanınızdayız.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere 1 GB hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden açıklamasında koronavirüsle mücadele kapsamında tüm müşterilerine 1GB internet hediye ettiklerine de yer verdi. Bu dönemde herkesin artan iletişim ihtiyacı karşısında müşterilerine kolaylık sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtenHarun Maden, vatandaşlara“Hep yanınızdayız” mesajı verdi. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimize sağladığımız faydalar 1 GB internet hediye etmekle sınırlı değildir. Vatandaşlarımıza sağladığımız veya sağlayacağımız birçok karşılıksız faydamız vardır, olacaktır. Tüm çalışmalarımızla müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Artan iletişim ve internet ihtiyaçlarını daha rahat karşılayıp, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının desteği ve Bakanlar Kurulu kararı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) tarafından 3 aylığına tahsis edilen ek frekans bantları çerçevesinde gerekli yatırımları yapıyoruz. Bununla birlikte biliyorsunuz ilk olarak müşterilerimizin iletişimlerinin kesilmemesi için hiçbir gecikme faizi uygulamadan hatların açık kalmasını sağladık. Bunu hem ses hatları içinhem de müşterilerimizin ev internetleri için uyguladık. Bizim için bu zor günlerde büyük emek sarf eden doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza Tıp Bayramı’na özel 3 GB internet tanımladık. Müşterilerimizi Cep Hesabım uygulamamızla hatları ile ilgili neredeyse tüm işlemleri uzaktan yapabilmesi yönünde teşvik ettik ve internet kotalarından düşmeden işlemlerini yapabileceklerini duyurduk.Öte yandan her bölgede nöbetçi mağaza uygulamasını devreye aldık. Mağazalarımızda da yine müşterilerimizin iletişimleri kesilmesin, rahatça iletişim kurabilsinler diye çalışanlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Çağrı Merkezimiz ve sosyal medya üzerinden Online Çağrı karşılama yolu ile de müşterilerimize hizmetlerimiz devam etmekte. Önümüzdeki günlerde tüm bunlara ek çalışma, ürün ve hizmetlerimizle vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdüreceğiz.”

Açıklamada 1 yazarak 1133’e kısa mesaj gönderen herkesin mart ayı sonuna kadar 1 GB internetten ücretsiz olarakyararlanabileceği belirtilirken detaylar için Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi kktcell.com üzerinden de bilgi alınabileceği hatırlatıldı.