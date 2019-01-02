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Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung işbirliği sürecek

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Kuzey Kıbrıs Turkcell, teknolojinin küresel devlerinden Samsung ile iş birliğini yeni yılda sürdürecek.

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Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Samsung işbirliği sürecek
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Kurulduğu günden bu yana iletişim dünyasındaki yenilikleri, dünyayla eş zamanlı olarak ülkemize getiren, ürün ve hizmetleri ilemüşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya önem gösterenKuzey Kıbrıs Turkcell, teknolojinin küresel devlerinden Samsung ile işbirliğini 2019’da da devam ettirecek.

Samsung Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Turk Cumhuriyeti’ne gelen Samsung Türkiye Direktörü Jongrim Lee başkanlığındaki üst düzey heyet geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’e ziyarette bulundu. Toplantıda Samsungve Turkcell heyetleri, 2018 yılında KKTC’deki Samsung cep telefonu pazarının değerlendirilmesi ile 2019 yılında GSM pazarında yer alması öngörülen Samsung cep telefonlarının planlaması detaylı biçimde ele alındı.

Oldukça verimli geçen toplantıda Kuzey Kıbrıs Turkcell adına Genel Müdür Harun Maden başkanlığında heyette Ali Gürler (Genel Müdür Yardımcısı / Teknik Operasyonlar), Ferdi Şemsettin (Stratejik Pazarlama Müdürü) , Seda Kuyucu (Terminal ve Tedarik Yöneticisi) , Songül Oğural (Distribütör Yöneticisi) yer alırkenSamsungTürkiye heyetinde ise Jongrim Lee (Samsung Electronics Türkiye Direktörü)Altunç Güven (Samsung Electronics Türkiye Operatör &DistribütörKıdemli Satış Müdürü), Korcan Çam (Samsung Electronics Turkey Satış Müdürü), Tamer Andır - Direktör (Samsung KKTC Distribütörü Suitex Ltd.) ve Saber Andır – Direktör (Samsung KKTC Distribütörü Suitex Ltd) bulundu.

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