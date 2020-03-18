Kuzey Kıbrıs Turkcell hatları kapanmayacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı müşterilerini ve çalışanlarını koruyan önlemler almaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerinin Şubat ayı faturalarını ödeyememeleri durumunda hatlarının (cep telefonlarının) Mart ayı sonuna kadar kapanmayacağını üstelik hiçbir gecikme faizi uygulanmayacağını duyurdu

Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetimi ülkemizle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, bu zor günlerde müşterilerinin yanında olduklarını ve iletişim ihtiyaçları için sürekli aksiyon aldıklarını söyledi. İletişimin temel ihtiyaçlarımızdan biri olduğunu vurgulayan Küçüközdemir, “Bu dönemde bunu daha da iyi gördük, tüm dünyayı buradan takip ediyor, bilgi ediniyor, yakınlarımızdan haber alıyoruz” dedi. Küçüközdemir, müşterilerinin iletişimlerinin kesilmemesi için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Hatlar kapanmayacak, gecikme faizi uygulanmayacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir yaptığı açıklamasında, koronavirüs salgınının ülkemizde etkilerini gösterdiği andan itibaren gerek çalışanları gerekse müşterileri için hızlıca tedbir aldıklarını aktardı. İletişim anlamında da birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Küçüközdemir, “En önemlisi müşterilerimizin iletişiminin kesilmemesidir. Bu yüzden Şubat ayı faturasını belirli nedenden ötürü ödeyemeyen müşterimizin hattını kapatmıyor, gecikmeden dolayı faiz uygulamıyoruz” dedi. Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Uygulamamız aynı zamanda Turkcell Ev İnterneti kullanan müşterilerimiz için de geçerlidir. 31 Mart tarihine kadar hiçbir Kuzey Kıbrıs Turkcell’linin cep telefonu veya interneti kapanmayacaktır. Bu zor dönemde birlik olup bu süreci önce ülkemiz ve tüm dünya olarak en erken zamanda atlatmamız en büyük dileğimizdir” dedi.

Acil ihtiyaçlar için her bölgeye nöbetçi mağaza!

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, hükümet tarafından yürürlüğe konan önlemlerle birlikte mobil haberleşme sektöründe de önlemler alındığından bahsetti. Küçüközdemir, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının tebliği üzerine her bölgede bir Turkcell İletişim Merkezinin nöbetçi olacağını ve belirlenen 09.00 ile 13.00 saatleri arasında hizmet vereceğini söyledi. Uygulamanın 27 Mart tarihine kadar geçerli olacağını paylaşan Küçüközdemir, tüm hijyen kurallarına uyulduğunu, mağazaların sürekli dezenfekte edildiğini ve müşterilerin sıralı olarak içeriye alınarak işlemlerin yapıldığını vurguladı. Küçüközdemir, herkesi hem kendisi ve ailesi, hem de çalışanların sağlığı için dikkatli olmaları konusunda uyararak ülkemizin bu durumu en kısa zamanda el birliğiyle atlatacağına inancının tam olduğunu belirtti. Birçok işlemin online olarak “Cep Hesabım” uygulaması üzerinden yapılabildiğini belirten Küçüközdemir, sadece acil ihtiyaçlar için nöbetçi mağazaların hizmet verdiğini, Çağrı Merkezinin de aynı şekilde 7/24 çalışmaya devam ettiğini aktararak nöbetçi mağaza dahil tüm bilgilere kktcell.com üzerinden erişilebildiğini hatırlattı. Nöbetçi mağaza listesi için şu link paylaşıldı: bit.ly/NobetTiM