Kuzey Kıbrıs Turkcell, Dijital İş Servisleri’ni tanıttı

Ülkenin lider teknoloji ve iletişim şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine yönelik geliştirdiği dijital çözümlerin yanı sıra, gerek kamu, gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerinde de çözüm ortaklığına adım attı

Ülkenin lider teknoloji ve iletişim şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine yönelik geliştirdiği dijital çözümlerin yanı sıra, gerek kamu, gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarının dijital dönüşüm süreçlerinde de çözüm ortaklığına adım attı. GSM operatörü olmanın ötesinde dijital servisler ile de hizmet veren Kuzey Kıbrıs Turkcell, söz konusu hizmetlerini tanıtan bir basın toplantısı düzenledi. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Günay Çerkez, yöneticiler ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’in sunumuyla başladı.

Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital dönüşüm yolculuğunda ilk olarak şirket yönetimi, çalışanlar, mağaza ve müşterileri kapsayan dijitalleşme süreçlerine dair hayata geçirdikleri uygulamaları anlattığı sunumunda şunları söyledi: “Dijital dönüşüm dediğimiz süreç devamlılık arz eden, sürekli olarak değişime ayak uydurmayı gerektiren bir süreç. Bizler bugüne kadar birçok yenilik olarak tanımladığımız dijital dönüşüm projesini öncelikli olarak kendi şirket bünyemizde gerçekleştirdik. Şirket yönetimine ilişkin tüm süreçleri dijital ortama aktararak hem zamandan tasarruf, hem de uzaktan erişim imkanı sağladık. Ülke genelinde toplam 13 Turkcell İletişim Merkezi’ni dijital mağaza konsepti ile yeniledik ve müşterilerimizin birçok işlemi çok daha hızlı yapabilmesine imkan verdik. Tüm çalışanlarımız, iş takibine dair birçok adımı gerek web üzerinden, gerekse Mobilim isimli uygulamamız üzerinden yapabiliyor. Müşterilerimize yönelik geliştirdiğimiz birçok mobil uygulamanın yanı sıra mağazalarımız veya çağrı merkezimiz aracılığı ile yapılabilecek işlemlerin neredeyse tamamı Cep Hesabım uygulamamız üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Şu ana kadar 100 binin üzerinde müşterimizin aktif olarak kullandığı ve hayatı kolaylaştıran Cep Hesabım uygulaması kapsamında müşterilerimize Salla Kazan ve benzeri kampanyalarla ek fayda sağlıyoruz.”

Güvenli Dijital İmza uygulaması ile 45 bin dijital sözleşme imzalandı

Dijital dönüşüm yolculuğunda son gelinen noktada Güvenli Dijital İmza uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Maden, Kasım ayında başlattıkları dijital imza ile sözleşme işlem süresini 15 dakikadan 1,5 dakikaya indirdiklerini ve bugüne kadar ön ödemeli hat müşterileri ile 45 bin dijital sözleşme imzaladıklarını söyledi. Güvenli Dijital İmza uygulaması ile sözleşme ve imza gerektiren işlemlerin daha güvenli, hızlı ve kolay yapıldığını belirten Maden, “Zamandan tasarruf etmenin yanı sıra kağıt israfının ortadan kalkması, çevreye önemli bir katkıdır. Çevre dostu ve ISO/IEC 19794-7 standardına sahip bu güvenli uygulamamızla yılsonuna kadar sözleşmelerimizin yüzde 80’inin dijital imzalı hale geleceğini öngörüyoruz” dedi.

“Tüm kurumlarımızın dijital dönüşüm süreçlerinde çözüm ortağı olmaya hazırız”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, düzenlenen basın toplantısında son olarak şunları söyledi: “GSM operatörü olarak başladığımız faaliyetlerimizi geliştirerek, 2018 yılında Sabit Internet Sektörü’ne Lifecell Digital markamız ile girdik ve müşterilerimize yüksek kalitede, hızlı Turkcell Ev Interneti hizmeti sunmaya başladık. Lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken kendi şirketimizi de dijitalleştirdik. Dijital İş Servisleri adı altında, ülkemizdeki gerek kamu, gerekse özel sektör kurum ve kuruluşlarına tüm Sistem Entegrasyonu projelerimizle hizmet sunmaya hazır hale geldik. Dijitalleşme yolculuğumuzda hayata geçirdiğimiz projelerle elde ettiğimiz başarıları tüm kurumlarımızla paylaşmak ve teknoloji partneri olarak dijital dönüşüm süreçlerinde çözüm ortağı olmak en büyük arzumuzdur. Bu vesile ile kurumsal müşterilerimize yönelik C-Lounge adı altında Dijital Dönüşüm Toplantısı düzenleyerek Dijital İş Servislerimizin tanıtımını yapacak, gerek ülkemizde, gerekse Türkiye’de yapmış olduğumuz uygulamaları paylaşacağız”.

Harun Maden, sunumunun ardından konuşmasını yapmak üzere davet ettiği Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük’e, sektörün regülatörü, yöneticisi, otoritesi vasfı ile ülkedeki haberleşme teknolojisi konularına en vakıf kişi olarak, gerek haberleşme teknolojisi ile ilgili gelişmeler, gerekse dijital imza uygulamasına ilişkin süreçlerde verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Bürüncük: “Turkcell, teknolojik bir firma olarak önemli adımlar atmakta ve ülkemizin gelişimi için de bunu önemli buluyoruz”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Doç. Dr. Kadri Bürüncük de basın toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijitalleşme konusunda yaptığı çalışmaları gurur duyarak izlediklerini, Turkcell’in bu konuda fark yaratmakta ve dijital operatör terminolojisine öncülük etmekte olduğunu söyledi. Bürüncük, Turkcell’in teknolojik bir firma olarak önemli adımlar attığını, ülkemizin gelişimi için de bunu önemli bulduklarını belirtti. BTHK olarak haberleşme yasası gereği sözleşme yapma zorunluluğu getirdiklerini ve geçen yıl başlattıkları ön ödemeli hatlarda sözleşme yapma zorunluluğunun yasal olarak başladığını söyleyen Bürüncük, “Yüz binlerce kişi için bir süreç başladı. Tüm bu kullanıcılar ile sözleşme yapıldı. Turkcell bu süreç için yeni bir çalışma yaparak biyometrik imza ile bu süreci daha güvenli, daha çevre dostu ve teknolojik olarak gerçekleştirdi. Bu çalışmayı çok başarılı buluyoruz. Kuzey Kıbrıs Turkcell’i bu çalışma için tebrik eder çalışmalarının başarı ile devamını dilerim” dedi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, basın toplantısının ardından Turkcell’in üst düzey yöneticilerinin sunumlarıyla kurumlara özel C-Lounge adı altında Dijital Dönüşüm Toplantısı düzenledi.