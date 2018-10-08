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Küresel ısınma 10 yıl içinde felakete yol açabilir

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BM Uluslararası İklim Değişikliği Heyeti küresel ısınmanın etkilerinin bir felaket boyutuna gelmesini engellemek için 10 yıl süre kaldığını duyurdu. Daha büyük bir ısınmanın ekolojik ve ekonomik bedelinin çok ağır olacağı uyarısı yapılıyor.

Küresel ısınma 10 yıl içinde felakete yol açabilir
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Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Heyeti'nin raporuna göre, küresel ısınma felaketini önlemek için insanlığın sadece 10 yılı kaldı. 

BM'nin 728 sayfalık raporunda, önlem alınmazsa 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışının yıllık 1.5 santigrat dereceyi aşacağı uyarısında bulunuldu. 

Bilim insanları bu artışın, aşırı kuraklık, yangınlar, seller ve küresel çapta kıtlığa sebep olacağını belirtiyor.

Araştırmacılar, artışın kontrol altında tutulabilmesi için sera gazı salınımının derhal yüzde 50 oranında azaltılması gerektiğini söylüyor.

Hedefse 2050'ye kadar karbondioksit salınımı seviyesini sıfıra indimek. 

Bunun için gereken, yenilenebilir enerji yatırımının maliyetinin ise 2.4 trilyon dolar olduğu hesaplanıyor.

Ancak küresel ısınmanın dizginlenmesiyle, artması beklenen ekonomik büyümenin bu maliyeti karşılaması planlanıyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ise, küresel iklim değişikliği sebebiyle önümüzdeki dönemde rekor seviyede soğuk beklediklerini duyurdu. 

Küresel ısınmanın atmosferdeki dengeleri bozduğunu söyleyen NASA araştırmacıları, "Uzay çağının rekor soğukları geliyor" açıklaması yaptı. 

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