Koronavirüsü ‘yavaşlatan’ koşulların tespiti yapıldı

ABD’li bilim insanları, hava sıcaklığı ve diğer hava koşullarının koronavirüsün yayılmasını nasıl etkilediğini açıklığa kavuşturdu. Artı 11 derecenin yayılmayı yavaşlattığı belirlendi. Morötesi ışınlar da vakalardaki artış hızını kesiyor

Amerikalı araştırmacılar, hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınlarının Kovid-19 salgınının yayılmasını ne şekilde etkilediğini açıklığa kavuşturdu. Ocak sonu ile nisan sonu arasını kapsayan dönemde ABD’deki günlük yeni Kovid-19 vakaları verilerini ve bu rakamların hava sıcaklığı, yağışlar ve morötesi ışınları ile olası bağını analiz etti.

ARTI 11 DERECEYE KADAR YAYILIM AZALIYOR

Yapılan çalışma, hava sıcaklığının artı 11 dereceye kadar yükselmesiyle koronavirüs yayılımının gerçekten de azaldığını, ancak 11 dereceden daha yüksek hava ısılarının virüsün bulaşmasının azalması ile alakalı olmadığını ortaya koydu.

Science Daily sitesinin aktardığına göre, sıcak havalarda hastalanma oranının soğuk hava koşullarına göre daha düşük olduğunu saptayan bilimciler, yeni vakalardaki en yüksek artışın eksi hava ısılarında gözlemlendiğine dikkat çekti ve hava ısısının, çok sıcaklarda da devam eden koronavirüs yayılımı açısından belirleyici faktör olmadığını vurguladı.

MORÖTESİ IŞINLAR VAKALARDAKİ ARTIŞ HIZINI KESİYOR

Araştırmanın sonuçları, morötesi ışınların da yeni Kovid-19 vakalarındaki artış hızını kestiğini ortaya koyarken, havadaki nem oranının ve yağışların ise epidemiyolojik duruma önemli etkisi olmadığını gösterdi.

Araştırma ekibinden Shiv T. Sehra, elde edilen verilere dayanarak enfeksiyonun yayılmasının yaz aylarında tamamen kesileceğinin beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sehra, yaptıkları araştırmanın hava ısısı, nem, yağış ve morötesi ışınlar gibi etkenlerin yeni tip koronavirüs üzerindeki toplu etkisini araştıran ilk çalışma olduğunu vurguladı.