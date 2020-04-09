Koronavirüsü ilk kez görüntülendi

Fransa'da yaşayan ünlü doktor Gombergh, Paris Match dergisine konuştu. Corona virüsünün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaşan doktor, "Bu hiçbir şeyi değiştirmeyen ama her şeyi değiştiren bir görüntü. Görünmez olan düşmanımızı görünür kılıyor" dedi

Fransa’nın çok okunan dergilerinden Paris Match, son günlerde ülke kamuoyunda sık sık gündeme gelen radyolog Doktor Rodolphe Gombergh’i kapağına taşıdı.

Paris Match’a konuşan 68 yaşındaki doktor, 1.5 milyondan fazla insanı hasta eden ve 89 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Dr. Gombergh, “Bu görüntü hiçbir şeyi değiştirmeyen ve aynı zamanda her şeyi değiştiren bir görüntü. Hiçbir şeyi değiştirmiyor çünkü salgının gidişatını etkilemiyor fakat her şeyi değiştiriyor çünkü bizim bu korkunç hastalığı daha iyi görmemizi ve anlamamızı sağlıyor. Bu şekilde hastalık daha iyi tespit edilebilecek” dedi.

60 ile 140 nano metre uzunluktaki bu virüsü Paris Match’a gösteren doktor bir süre önce corona virüsünü yenmeyi başardı. Çekilen ciğerlerinin görüntüsünü ve corona virüsünü paylaşan Dr. Gombergh, “Ne kadar güzel değil mi” yorumunu yapıyor.

Görüntülerde mavi kristalleşmiş gibi görünen yapılar, corona virüsü olarak tanıtıldı.