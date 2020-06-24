banner411
banner69
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
Müslüm Baba’da gümbür gümbür eğlence
19 0
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
WhatsApp sohbetlerinde yeni dönem
50 0
 
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
Türkiye'deki düğünlere yeni kurallar
28 0
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
Djokovic’in corona virüsü testi pozitif çıktı
36 0
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
Dünyanın En Renkli Toplululuğu Çingeneler
32 0
Esentepe'de renkli açılış
Esentepe'de renkli açılış
134 0
Karadağ’da Lefke klasiği
Karadağ’da Lefke klasiği
131 0
banner460

"Koronavirüs aşısı risk grubundakileri daha da hasta edebilir"

banner27

Prof. Peter Openshaw, “Aşı risk grubundakileri çok daha hasta edebileceği için belli bir yaş grubundakileri etkilemeyebilir. Bu sebeple yaşlıların etrafındaki çocuklara bağışıklık kazandırmalıyız” açıklamasında bulundu

"Koronavirüs aşısı risk grubundakileri daha da hasta edebilir"

İngiliz hükümetine bilimsel danışmanlık yapan SAGE isimli oluşumun bünyesindeki Nervtag’da görevli ünlü Profesör Peter Openshaw açıklamalarda bulundu.

Openshaw, koronavirüse karşı birçok ülkede geliştirilen Covid-19 aşılarının bir işe yaramayabileceğini dile getirdi.

Openshaw özellikle yaşlıların aşıyla müdahale edilmesi durumunda çok daha ciddi hastalanma riski altında olduğunun altını çizerken, “Risk grubundaki insanlar daha ciddi hasta olabilir ve bu durumda da onların bağışıklığını kuvvetlendirmek yerine etraflarındakilerin bağışıklığını kuvvetlendirmek gerekebilir” dedi.

Openshaw, yaşlıların aşı sebebiyle daha da hasta olabileceğini vurgularken, “Çok sık grip olmayan çocuklara burun spreyi olarak geliştirilen aşı verilirse bu da büyükbaba ve büyükannelerini koruyabilir. Benzer şekilde hastanelerde ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarına da aşı verilmesi onlarla etkileşime geçen yaşlı hastaları korur” dedi.

“KAYNAĞINI BULMALIYIZ”

Profesör Openshaw’un açıklamalarını destekleyen İngiliz İmmünoloji Derneği Başkanı Profesör Arne Akbar da, “Bilim insanları, yaşlanmanın bağışıklık sistemine ne gibi etkileri olduğunu göz ardı etmemeli. Açık olan bir şey var ki insanlar yaşanlandıkça vücutlarındaki iltihaplar artar. Biz bu iltihap ve ateşin nereden geldiğini anlamalıyız. Covid-19’da da benzer bir durum var ve biz ilk olarak bu iltihap ve ateşin kaynağını bulmalıyız” ifadesini kullandı.

Akbar, “Aşının yanında yaşlı insanlara steroid gibi destekleyici ilaçlar da verilebilir” dedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.