banner411
banner69
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
Baf’ta genel kurul tarihi belirlendi
200 0
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
41 0
 
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
44 0
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
38 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
205 0
GG başladı
GG başladı
87 0
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
168 0
banner449

Koronavirüs aşısı için flaş açıklama

banner27

İngiltere ve İsveç merkezli ilaç üreticisi AstraZeneca, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Son dakika gelişmesi olarak ajanslara servis edilen gelişmede eğer aşıların işe yaradığı klinik olarak kanıtlanırsa, aşılar Eylül ayında dağıtılabilecek.

Koronavirüs aşısı için flaş açıklama

Corona virüsünde vaka sayısı 5 milyonu geçerken Oxford Üniversitesi’yle birlikte Covid-19 aşısı geliştiren AstraZeneca flaş bir açıklama yaptı. Şirket aşının klinik testlerinden pozitif sonuç çıkması durumunda 1 milyar dozluk üretim kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.

Şirket aşının insanlara Covid-19 bulaşma ihtimalini ortadan kaldırdığının kanıtlanması durumunda aşının dağıtımına eylül ayında başlanacağını açıkladı.

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği AZD1222 isimli aşı ile ilgili İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Bu aşı başarılı olmaya aday” ifadesini kullanmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.