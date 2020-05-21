Koronavirüs aşısı için flaş açıklama

İngiltere ve İsveç merkezli ilaç üreticisi AstraZeneca, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Son dakika gelişmesi olarak ajanslara servis edilen gelişmede eğer aşıların işe yaradığı klinik olarak kanıtlanırsa, aşılar Eylül ayında dağıtılabilecek.

Corona virüsünde vaka sayısı 5 milyonu geçerken Oxford Üniversitesi’yle birlikte Covid-19 aşısı geliştiren AstraZeneca flaş bir açıklama yaptı. Şirket aşının klinik testlerinden pozitif sonuç çıkması durumunda 1 milyar dozluk üretim kapasitesine sahip olduğunu duyurdu. Şirket aşının insanlara Covid-19 bulaşma ihtimalini ortadan kaldırdığının kanıtlanması durumunda aşının dağıtımına eylül ayında başlanacağını açıkladı. Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği AZD1222 isimli aşı ile ilgili İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Bu aşı başarılı olmaya aday” ifadesini kullanmıştı.