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Korkutan corona virüsü araştırması

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Corona virüsü ile ilgili, "Havaların ısınmasıyla etkisini yitirecek" algısını yerle bir eden bir araştırma Fransa'da yapıldı... Fransa'daki Aix-Marsilya Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Covid-19'a neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derecelik sıcaklığa maruz bıraktı. Sonuçta bazı virüsler çoğalmaya devam etti

Korkutan corona virüsü araştırması

Fransız bilim insanlarının yaptığı bir deneyde yeni tip corona virüsünün yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabilecekleri ortaya çıktı. Euronews Türkçe servisinin aktardığı haberde, Fransa’nın Aix-Marsilya Üniversitesi’nde Prof. Demi Charrel ve ekibi Covid-19 hastalığına neden olan virüsü 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa maruz bıraktığı belirtilirken buna rağmen, bu sürenin sonunda bazı virüslerin çoğalmaya devam ettiği görüldü.

Fransız bilim insanları deney için, bazı hastalardan alınan virüslerle Afrikalı maymunların hücrelerini enfekte etti. Hücreler ‘temiz’ ve ‘kirli’ şeklinde iki farklı ortamda denenmesi için küçük tüplere konuldu ve biyolojik bulaşıcılığı test etmek için simüle edildi.

BULAŞICILIĞI AZALIYOR AMA…
Denemeler sonucunda 60 dereceye kadar sıcaklığa maruz bırakılan temiz tüpteki virüsün etkisizleştiği görüldü ancak aynı sıcaklığa maruz kalan kirli tüpteki bazı virüsler hayatta kaldı.

Araştırmada sıcaklık artışının virüslerin enfekte etme özelliğini azalttığını ancak yaşayan bazı türlerinin yeni enfeksiyonlara neden olmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Aynı deneyde virüsler 92 derecelik sıcaklarla da test edildi ve bu seviyedeki sıcaklığın virüsleri tamamen etkisiz hale getirdiği görüldü. Ancak araştırmacılar yüksek sıcaklığın virüsün RNA’sını bölme riski taşıdığına da dikkat çekti.

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