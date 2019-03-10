Korkunç sır 600 yıl sonra ortaya çıktı

Bilim insanları, tarihte yaşanan en büyük insan kurban edilme ayinlerinden birinin kanıtlarına ulaştı.

Ayinin nedeni, bir iklim felaketinden sonra tanrıların öfkesini yatıştırmak.

Geçtiğimiz yıl Peru'da bir grup arkeolog, tarihin bilinen en büyük çocuk kurban edilme ayini olduğuna inandıkları yaklaşık 600 yıllık bir ritüelle ilgili araştırma yapmaya başladı.

Uzun süren araştırmalardan sonra ülkenin kuzey kıyısında bulunan Huanchaquito-Las Llamas çölünün altındaki korkunç sır bulundu.

Çölde gömülü 140 çocuk iskeleti ve 200’den fazla lama kalıntısı vardı

Toplu mezarın fotoğrafları dünya çapında ses getirdi, uluslararası medya tarafından kullanıldı.

Beş ila 14 yaşları arasındaki çocukların kitle halinde kurban edilmesinin nedenini, araştırmacılar o dönemde yaşanmış olan ve 'El Nino-Çocuk' olarak bilinen felakete bağlıyor.

Araştırmada görevli Tulane Üniversitesinden antropolog ve John Verano, "Huanchaquito-Las Llamas'ta keşfettiklerimizin sağanak yağmurları, selleri ve çamurları durdurmak için bir fedakarlık olduğu görülüyor" dedi.

Bulgular ayrıca Peru'nun kuzey kıyılarında yaşayan antik Chimu medeniyetinin ritüelleri hakkında da yeni bilgiler sunuyor.

Bulunan çocuk iskeletleri, antik Chimu topluluğunun, insanların göğüslerini açıp kalplerini dışarı çıkararak öldürdüğü hakkındaki hikayeleri yeniden gündeme getirdi.