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Jüpiter kaşifinden ezber bozan keşif

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NASA'nın Jüpiter Kaşifi Juno, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeninin atmosferinde az miktarda da olsa su buldu.

Jüpiter kaşifinden ezber bozan keşif

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter’in atmosferini inceleyen Juno uzay aracı, önemli bir keşfe imza attı.

Science Daily'de yer alan habere göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Jüpiter keşif uydusu Juno, Jüpiter atmosferinde az miktarda da olsa su buldu.

NASA, Juno'nun geçtiğimiz yıllarda Jüpiter'in kutup yörüngesinde başladığı keşif faaliyetinin ilk görüntülerini yayınlamıştı.

İşte 5 yıl süren bir yolculuğun ardından, 5 Temmuz 2016'da Jüpiter'in yörüngesine giren Juno'dan gezegenimize gönderilen kareler...

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