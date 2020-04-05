"İvermektin covid-19 tedavisi için kullanılamaz"

Veteriner Dr. Tayfun Çanakçi son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı haber sitelerinde yazılan ivermektin ilaçının covid-19 tedavisinde çare olduğunu yönünde yapılan yayınların doğru olmadığını belirterek bu konuda kendisinine sorulan ivermektinle ilgili sorulara cevap verdi.

Vet. Dr. Tayfun Çanakçının kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili arkadaşlar, gün geçmiyor ki içinde bulunduğumuz süreçle ilgili yeni bir asparagas haber çıkmasın. Yaklaşık iki gündür sürekli sorulan bir soruya burdan açıklık getirmek istiyorum;

İvermektin etken maddeli bir veteriner anti-paraziterin Sars CoV-2 yani covid-19 tedavisinde etkili olduğu ve bunun dünyada kullanılmaya başlanıldığına dair sorular alıyoruz.

Evet bu ilacın laboratuvar çalışmalarda virüs üzerinde, laboratuvar ortamında ve canlı vücudunun (insan veya herhangi bir deney hayvanı) dışında, baskılayıcı etkisi görülmüştür.

Bu durum şuanki koşullarda tedavi için bu ilacın kullanılması açısından, hiçbir anlam ifade etmemektedir. Hatta bu ilacın daha önceki bilimsel çalışmalarda da ortaya konduğu üzere diğer anti-viral ilaçlarla birlikte kullanılımının, sinir sistemi üzerinde çok ciddi olumsuz etkileri vardır.

Sağlıcakla kalın ve bu haber kirliliğinde her okuduğunuza inanmayın..."