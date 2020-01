İnternet Bağımlısı İnsanları Bir Bakışta Tespit Etmenin 11 Yolu

Özellikle son yıllarda teknolojinin her alana yayılmasıyla birlikte, internet de herkes tarafından ulaşılabilir hale geldi. Ancak bu durum "çağımızın hastalıkları" olarak adlandırılan bazı sorunları da beraberinde getirdi. Bunlardan biri de internet bağımlılığı.

Özellikle yeni neslin internet bağımlısı olma ihtimali ise epey fazla.

Neredeyse son on yılda teknolojide yaşanan büyük değişiklikler hayatımızın her alanını etkiledi. Hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran bu değişiklikler başka bir açıdan bakıldığında ise insan ilişkilerinin modelini değiştirdi ve günlük alışkanlıkların akışını etkiledi. Önceden uyandığımızda ilk yaptığımız şey belki yatağımızı toplamak ya da yüzümüzü yıkamakken şimdi ise uyanır uyanmaz sosyal medyaya girip, haberlere ya da insanların paylaşımlarına bakıyoruz. Teknolojinin ulaşılabilir hale gelmesi ve yaygınlaşması, hemen hemen her ürünün internet tabanlı hale gelmesini de sağladı. Sosyal medyaya da oyun alışkanlıkları nedeniyle pek çoğumuz internet olmadan tabir-i caizse nefes alamaz olduk. İnternetin bu denli benimsenmesi ise “çağımızın hastalığı” olarak adlandırılan bir durumu doğurdu; internet bağımlılığı. Aslında gün içerisinde internet bağımlısı insanlarla karşılaşıyoruz, hatta belki biz bile internet bağımlısıyız. Peki bunu nasıl anlarız? İnternet bağımlısı insanları bir bakışta tespit etmenin 11 yolunu sizler için yazdık.

İnternet bağımlılığı, kişinin çok fazla internet kullanması ve internetin bulunmadığı durumlarda ise yoksunluk çekmesi anlamına geliyor

Her ne kadar internetin ulaşılabilir olması pek çok avantajı beraberinde getirse de, bilinçsiz internet kullanımı bağımlılığa neden oluyor

Bu durum ise özellikle gençleri tehdit ediyor. Bu nedenle internet bağımlılığı konusunda ebeveynlere büyük iş düşünüyor. Çocuklarının hayatı kaçırmaması için ebeveynlerin internet kullanımı konusunda bilinçlenmesi gerekiyor

İnternet bağımlılığı özellikle çocukları etkilese de her yaş grubunda görülebiliyor. Önlem alınmadığı takdirde ise kişinin sosyal yaşamını etkiliyor. Kişinin ana odaklanmasını engelliyor

İnternet bağımlısı olan kişi, psikolojik sorunlar yaşayabiliyor, konsantrasyon problemi yaşıyor ve içe kapanık hale geliyor. Bunun önüne geçmek içinse mutlaka profesyonel yardım alınması gerekiyor.

Günümüzde internet bağımlılığının kaynağının sebeplerinden biri ise FOMO (Fear Of Missing Out)

“Bir şeyleri kaçırma korkusu” olarak tanımlanabilecek bu durum genellikle insanların internetteki -ya da sosyal medyadaki bir olayı kaçırmaktan korkması ve bu nedenle sürekli olarak internete girmesi, bağımlı olması durumunu anlatıyor.

Ancak aslında bir şeyleri kaçırmaktan korkmak yerine bundan keyif almalıyız. JOMO (Joy Of Missing Out) terimi de tam olarak bunu ifade ediyor

İnternet bağımlılığı yerine; “Bir şeyleri kaçırmanın keyfine vararak” ana odaklanmak, telefona, tabletlere ya da bilgisayara bağlı yaşamamak ve hayatı kaçırmamak gerekiyor. Hemen hemen herkes bunu yaşamak isterken aslında FOMO’da tutuklu kalıyor.

Dev teknoloji markası Samsung da dijital farkındalık için “İnterneti Tadında Kullan” isimli bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile JOMO ve FOMO kavramlarını Türkiye’nin gündemine taşıdı

Bu kampanyanın işlediği temalardan biri de “Hayatı Kaçırma”. Samsung, kampanya için hazırladığı videoyla aslında günlük yaşamda internete bağlı yaşayarak neler kaçırdığımızı çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor…

Peki pek çok insanı tehdit eden internet bağımlılığını nasıl anlarız? İşte internet bağımlısı olanları ilk bakışta tespit etmenin yolları;

1. Sabah uyandığında gözünü açar açmaz elini telefonuna atıyorsa

İnternet bağımlılığı olan kişiler genellikle sabah uyandıklarında ilk olarak sosyal medya hesaplarını kontrol etme isteği duyarlar. Bu nedenle sabah uyandıklarında yaptıkları ilk şey; telefonlarını ellerine salıp, internete girmek çoğu zaman da sosyal medya hesaplarını kontrol etmektir. İnternetten kopamadıkları için güne başlamakta zorlanırlar ve çoğu zaman okula ya da işe geç kalırlar.

2. Yemek yemeğe gittiğinizde yemeğin görüntüsünü ilk olarak telefonun ekranından görüyorsa

Özellikle sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte yapılan her şey, gidilen her mekan hatta yenilen her yemek sosyal medyada paylaşılır oldu. Eğer yemek yemeğe gittiğiniz bir arkadaşınız ana odaklanmak yerine ilk olarak hem mekanın hem de önüne gelen yemeğin fotoğrafını çekiyorsa, yemeğin fotoğrafını çekmek için elinde telefon hazır bekliyorsa internet bağımlısı olabilir.

3. Sinemada filmin tadını çıkarmak yerine sürekli telefonunu kontrol ediyorsa

Bildiğiniz gibi görgü kuralları gereği sinemada telefon kullanılmaz. Karanlık ve sessiz bir ortam olduğu için telefonun ışığı ve sesi salondaki diğer izleyicileri rahatsız edebilir. Ancak internet bağımlısı olan biri, sinemada bile telefonunu kontrol etmeden duramaz. Bu nedenle filme de odaklanamaz ve aslında hayatı kaçırır. Telefonla geçirdiği süre nedeniyle sosyal yaşamına odaklanamaz.

4. Yeni gittiği bir mekana girer girmez Wi-fi şifresini soruyorsa

İnternet bağımlısı olan kişiler, internetin olmadığı yerlerde kendilerini gergin hissedebilirler. Bu nedene yeni gittikleri bir mekanda ilk yaptıkları şey boş bir masa bulmak yerine Wi-Fi şifresini sormak olur. Ana odaklanmaktansa sanal bir dünyayla ilgilenmeyi tercih ederler.

5. İnternet olmadığında ya da şarjı bittiğinde huzursuz hissediyorsa

İnternet bağımlılığın en büyük belirtileri arasında “yoksunluk” hissi yer alır. İnternet bağımlısı olan kişiler, internetin olmadığı ya da çekmediği durumlarda adeta yoksunluk çeker. Kendilerini gergin ve huzursuz hissederler. Böyle durumlarda ise tek düşünebildikleri internet erişimini nasıl sağlayacaklarıdır. Bu nedenle yanlarında bulunan insanlara ve o an bulundukları yere odaklanamazlar.

6. Herhangi özel bir durum olmadığı halde sürekli sayfa yeniliyorsa

Gerek internet tabanlı iletişim uygulamaları gerekse sosyal medya uygulamalarının popüler hale gelmesiyle birlikte aslında hepimiz bu uygulamaları kullanmayı alışkanlık haline getirdik. Ancak dikkatli olunmazsa bu alışkanlık bağımlılığa dönüşebiliyor. Gün içerisinde hepimiz internette zaman geçiriyoruz. Fakat bu zaman ihtiyaçlarımızla kısıtlı. Bazen bir şey araştırmak bazen bir video izlemek için internete giriyoruz ya da yalnızca bize bildirim geldiğinde telefonu elimize alıyoruz. İnternet bağımlılığı olan kişilerse ihtiyaçları olmaksızın sürekli olarak internet sayfalarını yeniliyor ya da sosyal medya uygulamalarını kontrol ediyor.

7. İnternette çok fazla zaman geçiriyorsa, elinden telefon düşmüyorsa ve bu yüzden hayatı kaçırıyorsa

İnternet bağımlısı kişiler çoğu zaman günü bilgisayarlarının başında bile geçirebilir. Hayata katılmak ve sosyalleşmek yerine internetten uzaklaşmamak için yemeklerini bile bilgisayar başında yiyebilirler. Bilgisayar başından kalkıp dışarı çıktıklarında ise ana odaklanmak yerine telefonu ellerinden düşürmezler. İnternette geçirdikleri süre neredeyse günün yarısından fazladır. Bu da ilerleyen süreçlerde hem fiziksel hem de mental problemleri beraberinde getirebilir.

8. İnternetin olmadığı ya da çekmeyeceğini düşündüğü ortamlara gitmekten kaçınıyorsa

Arkadaşınızla, eşinizle ya da çocuğunuzla bir plan yapıyorken gideceğiniz yer hakkında size sorduğu ilk soru orada internet erişiminin olup olmadığıysa bu kişi internet bağımlısı olabilir. İnternet bağımlısı olan kişiler intrnet erişiminin olmadığı ortamlara gitmekten kaçınırlar. Çünkü internetin olmadığı bir yerde kendilerini eksik hissederler. Bu nedenle doğa gezileri ve kamp planları onlara göre değildir. Bu tarz gezilerden ziyade evde bilgisayar başında olmayı tercih ederler.

9. Sizinle sohbet etmek yerine sürekli olarak internette gördüğü şeylerden bahsediyor ve o ana odaklanamıyorsa

Birinin internet bağımlısı olup olmadığını anlamanın bir diğer yolu da onun ilgi alanlarını tespit etmek. Eğer karşınızdaki kişi sürekli internette gördüğü şeyler hakkında konuşuyorsa, internet dışındaki hiçbir konu onun ilgisini çekmiyorsa internet bağımlısı olma ihtimali oldukça fazladır.

10. En ufak bir bildirim sesi duyduğunda ya da titreşim hissettiğinde heyecanla telefonuna bakıyorsa

Günümüzde internete en kolay ulaşım aracı telefon. Dolayısıyla dışardayken telefon aracılığıyla internete bağlı kalıyoruz. Herhangi bir ortamda da pek çok telefon bulunduğu için farklı sesler çıkabiliyor. Ancak internet bağımlısı olduğunu düşündüğünüz kişi en ufak bir bildirim sesi duyduğunda ya da titreşim hissettiğinde hemen telefonuna sarılıyorsa, internete girmek için adeta bahane arıyorsa bu normal bir durum değildir.

11. Yüz yüze iletişim kurmak yerine sosyal ağlar üzerinden iletişim kurmayı tercih ediyorsa

Hem teknolojinin gelişmesiyle hem de sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşmasıyla günümüzde iletişim kurma şekilleri de evrim geçirdi. Pek çok kişi çoğu zaman mesajlaşma ya da sosyal medya uygulamaları aracılığıyla iletişim kuruyor. Ancak tabii ki hiçbiri yüz yüze iletişimin yerini tutmuyor. Bu durum internet bağımlısı kişiler için daha farklı. Onlar konforlu alanlarından uzaklaşmamak için yüz yüze iletişim kurmak yerine mesajlaşma uygulamaları ya da sosyal ağları tercih ediyorlar. Böylelikle internet erişimlerinin olduğu ortamdan uzaklaşmamış oluyorlar.