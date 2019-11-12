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İnsanoğlunun neslinin tükenme ihtimali açıklandı

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Bilim dünyası İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi'nde yapılan çalışmanın sonuçlarını konuşuyor.

İnsanoğlunun neslinin tükenme ihtimali açıklandı
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Daily Mail'de yer alan habere göre, 350 bin yıllık arkeolojik datayı inceleyen ve bunu baz alarak olasılık hesaplamaları yapan ekip insanoğlunun neslinin tükenme ihtimalinin 14 binde 1 olduğunu açıkladı. 

Bu oran, üzerinize yıldırım düşme (700 binde 1) veya bir köpekbalığı saldırısına uğrama (650 binde 1) ihtimalinden daha olası.

On binlerce yıllık arkeolojik bulguyu mercek altına alan ekip yaptığı matematik hesabı için özellikle Etiyopya ve Fas'tan elde edilen verileri kullanıldı. 

Oxford Üniversitesi çalışanları insanoğlunun  neslini tüketebilecek felaketler arasında doğa olaylarını gösteriyor.

Ancak ekip insan eliyle geliştirilen nükleer silah ve iklim krizi gibi faktörlerin de bu sonu hazırlayabileceği görüşünde. 

DÜNYAYI BEKLEYEN 10 TEHLİKE: NOBEL ÖDÜLLÜ BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI

Çalışmalarından dolayı bilim dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Nobel'e layık görülen 50 bilim insanı geçtiğimiz dönemde insanoğlunun sonunun nasıl geleceğine dair 10 olasılığı açıklamış, bu iddia da bu listede yer almıştı.

İşte Nobel'e layık görülen 50 bilim insana göre, insanlığın sonunu getirebilecek 10 felaket senaryosu...

1- Artan nüfusa bağlı kriz

2- Nükleer savaş

3- Antibiyotiğin insanlar üzerinde işlevini kaybetmesi

4-Bilinçsiz liderlerin sebep olacağı bir küresel felaket

5- Küresel terörizm

6- Bilimin göz ardı edilmesi

7- Yapay zeka

8- Eşitsizliğin artmasına bağlı küresel kriz

9- Konvansiyonel uyuşturuculardan daha kuvvetli maddelerin keşfi

10- Artan bencillik ve yardımlaşmanın yok olması

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