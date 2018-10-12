İki anneden fare üretildi

Çinli bilim insanları, baba olmadan, sadece iki anneyle yavru fareler ürettiklerini açıkladı.

Bilim insanları “bimaternal” yani "iki anneli" hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini, bunların daha sonra normal yollardan üreyebildiklerini belirtti.

Çin Bilimler Akademisi’ndeki uzmanlar, bir dişi fareden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre aldılar.

Her ikisinde de, DNA’nın oluşması için gerekenin yarısının bulunduğunu tespit ettiler. Ancak bunları bir araya getirmek yeterli olmadı.



Uzmanlar gen düzenleme teknolojisiyle, bu iki yarıyı birbiriyle uyumlu hale getirebilmek için üç farklı genetik komutu sildiler.

Çalışmayı yapan ekibin başkanı Doktor Wei Li, “Bu araştırma bize neyin mümkün olduğunu gösteriyor. İki anneli farelerdeki hataların silinebileceğini gösterdik” dedi.



Ancak iki erkek fareden yavru üretme konusunda aynı başarı sağlanamadı. İki babalı fare yavrularının hepsi doğduktan birkaç gün sonra öldü.



Çinli genetik uzmanları, bu sıradışı deneyin, eşeyli üremenin doğası ve nasıl bir yol izlediği konusunda yapılan araştırma sırasında gerçekleştiğini belirttiler.