banner107
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
31 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
46 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
74 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
37 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
120 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
342 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
277 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
103 0
banner82
banner147

İki anneden fare üretildi

banner27

Çinli bilim insanları, baba olmadan, sadece iki anneyle yavru fareler ürettiklerini açıkladı.

İki anneden fare üretildi
banner192

 

 Bilim insanları “bimaternal” yani "iki anneli" hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürdüklerini, bunların daha sonra normal yollardan üreyebildiklerini belirtti.

Çin Bilimler Akademisi’ndeki uzmanlar, bir dişi fareden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre aldılar.

Her ikisinde de, DNA’nın oluşması için gerekenin yarısının bulunduğunu tespit ettiler. Ancak bunları bir araya getirmek yeterli olmadı.

Uzmanlar gen düzenleme teknolojisiyle, bu iki yarıyı birbiriyle uyumlu hale getirebilmek için üç farklı genetik komutu sildiler.

Çalışmayı yapan ekibin başkanı Doktor Wei Li, “Bu araştırma bize neyin mümkün olduğunu gösteriyor. İki anneli farelerdeki hataların silinebileceğini gösterdik” dedi.

Ancak iki erkek fareden yavru üretme konusunda aynı başarı sağlanamadı. İki babalı fare yavrularının hepsi doğduktan birkaç gün sonra öldü.

Çinli genetik uzmanları, bu sıradışı deneyin, eşeyli üremenin doğası ve nasıl bir yol izlediği konusunda yapılan araştırma sırasında gerçekleştiğini belirttiler.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.