Hız Ve Adrenalini Evinize Getiren En İyi 10 Yarış Oyunu

Bilgisayar-konsol oyunlarının tarihi boyunca oyuncular yarış oyunları oynamaya, hızlı araç sürüp stres atmaya ilgi duydu ve günümüzde de bu kitle oldukça büyük. Araç kullanmak çoğumuz için eğlenceli, hızlı kullanmak daha da eğlenceli. Çağımızda bizlere bunu elektronik ortamda, gerçeğe en yakın hissiyatla yapma lüksümüz varken neden olmasın?

Direksiyonunun başına geçmek istediğiniz araç ister bir go-kart olsun, ister egzotik bir süper araba, sizin için uygun bir yarış oyunu mevcut. İsteklerinize en uygun olacanını bulmanıza yardımcı olmak için her türden en iyi 10 yarış oyununu listeledik.

1. Forza Horizon 4

Tür: Açık Dünya, Arcade

Platform: PC, Xbox

Microsoft’un popüler serisi Forza Horizon’un 4. oyunu, henüz geçtiğimiz Ekim piyasaya sürülmesine rağmen şimdiden hayranlarının gözdesi haline geldi. Oyunda bulabileceğiniz sayısız heyecanlı aktivite bulunuyor. Birçok farklı tür yarışa katılabiliyor, akrobasi görevleri tamamlayabiliyor, arkadaşlarınızla grup modunda etkinlikler yapabiliyorsunuz. Oynanış hissiyatı simülasyon ile arcade türlerinin tam arasında. Ne gereğinden fazla gerçekçi ne de gerçekten aşırı uzak.

Oyun, içinde serbest olduğunuz, İngiliz adalarından esinlenilmiş dev bir haritaya sahip. Oyun içindeki mevsim, gerçek hayatla paralel olarak güncelleniyor. Keyfini çıkarabileceğiniz mükemmel manzaralar ve toplayabilceğiniz 450’den fazla araba da cabası.

2. F1 2018

Tür: Simülasyon

Platform: PC, Xbox, PS4

Eğer bir Formula 1 hayranıysanız, Codemasters’ın bu lisanslı simülasyonu kesinlikle sizin için doğru seçenek. Evet bu oyun bir “simülasyon”, çünkü gerçek Grand Prix’lerde ne izliyorsanız hepsi bu oyunda mevcut ve gerçeğe çok yakın yansıtılıyor. Oyun en yeni araçlar, pistler ve sürücüleri barındırmakla beraber 18 adet klasik Formula 1 aracı da mevcut. Eğer tam keyif almak istiyorsanız klavyenizi bir kenara bırakıp direksiyon kullanmanızı tavsiye ederim.

3. Gran Turismo Sport

Tür: Simülasyon

Platform: PS4

Eğer yarış oyunlarından keyif alıyorsanız veya keyif alan bir arkadaşınız varsa, Gran Turismo’yu duymamış olmanız oldukça düşük bir olasılık. Zira tüm zamanların en popüler serilerinden bir tanesi. Gran Turismo Sport, serinin en yeni oyunu. Çok oyunculu, rekabetçi bir yarış ortamı sunmaya odaklanıyor ve görsel olarak en etkileyici oyunlardan bir tanesi. 19 gerçek lokasyonda, 140’tan fazla farklı tip araçla gerçekçi bir yarış deneyimi sunuyor.

4. OnRush

Tür: Aksiyon, Arcade

Platform: PC, Xbox, PS4

OnRush sıradan bir yarış oyunu değil. Takımlı bir savaş-yarış kombinasyonu. Amacınız kontrol noktalarına ulaşarak ve rakip takım oyuncularını olabildiğince acımasız şekilde parçalayarak puan toplamak. Grafikler oldukça etkileyici ve çok eğlenceli bir çoklu oyuncu deneyimi sunuyor. Değişik bir tür denemek isteyenlere şiddetle önerilir.

5. Dirt Rally 2.0

Tür: Simülasyon

Platform: PC, Xbox, PS4

Ralli oyunları geçmişte oldukça popülerdi fakat gittikçe bu popülerliği yitirdiler. Buna rağmen Codemasters’ın Dirt Rally oyunu çok büyük başarı yakaladı ve 2019 yılında bu oyunun ikinci versiyonu, Dirt Rally 2.0 piyasaya sunuldu. Grafikleri muhteşem hale gelen oyun, gerçekçiliği ve zorluğuyla adından bahsettiriyor. Bir ralli aracının ve yol koşullarının dinamikleri çok iyi yansıtılıyor. Zorlayıcı bir meydan okuma isteyenler ve arazi severler için bire bir.

6. Forza Motorsport 7

Tür: Simülasyon

Platform: PC, Xbox

Birçok inceleyen Microsoft’un bu oyunla kendinin aştığını düşünüyor. 700’den fazla araç seçeneği ile bu konuda varolan bütün yarış oyunlarından önde. Sonsuz özelleştirme olanakları ve 32 farklı pist de cabası.

Oynanışı daha detaylı simülasyonlara göre oldukça basit. Bu sayede sıradan bir oyuncudan profesyonel bir e-yarışçıya kadar herkes çekişmeye katılabiliyor. 4K desteğine bir de direksiyon sistemi eklerseniz, gerçek bir araç kullanmadığınızı size kısa sürede unutturacaktır.

7. Driveclub

Tür: Arcade

Platform: PS4

Listemizin en eski oyunu olmasına rağmen hala oldukça ilgi görüyor Driveclub. Çok oyunculu, arcade bir yarış deneyimi sunan oyunun en önemli özelliklerinden biri sunduğu eşsiz manzaralar. Bu oyunda çok ileri özellikler bulamayacak olsanız da “Benim detayla vaktim yok, yalnızca oyuna girip yarışmak istiyorum.” diyenler için çok uygun bir seçenek.

8. Project Cars 2

Tür: Simülasyon

Platform: PC, Xbox, PS4

Popüler yarış oyunu Need for Speed: Shift’i üreten takımın yaptığı simülasyon oyunu. Birçok farklı motor sporu alanında yarışma deneyimi sunuyor. Tek oyunculu modunda gerçek bir yarış pilotunun kariyerini oynuyorsunuz ve bu oldukça keyifli. Bir simülasyon olsa da araçların kullanılabilirliği cetvelin kolay tarafında. Bu elbette zorlu yarışlar yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi, yarışlarınız sırasındaki hava koşullarını kendiniz simüle edebilmeniz.

9. Assetto Corsa

Tür: Simülasyon

Platform: PC, Xbox, PS4

Assetto Corsa’nın en dikkat çekici özelliği, dev bir takım tarafından oluşturulmamış olmasıydı. Öyle ki, üreticileri yalnızca 5 kişiden oluşan bir grup. Buna rağmen oyun, aşırı detaylılığı ve gerçekçiliği ile simülasyon severlerden çok yüksek puanlar aldı. Çıkış tarihi üzerinden birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen günümüzdeki en gerçekçi simülasyonlardan biri. Ayrıca mod geliştirmeyi destekliyor, yani sizin gibi oyuncuların yarattığı birçok farklı modu yükleyip oynayabiliyorsunuz.

Bu oyunu oynamadan önce güzel bir direksiyon seti sahibi olmanız şiddetle önerilir. Araçların hissiyatı gerçekle inanılmaz benzerlikte ve oyun kumandası kullanıyorsanız bu özellik sizin için bir artıdan çok işkenceye dönüşebilir.

10. Burnout Paradise Remastered

Tür: Arcade

Platform: PC, Xbox, PS4, PS3

Orijinal versiyonu Burnout Paradise’ın çıkış tarihinden 10 yıl sonra, yapımcısı Criterion Games aynı oyunu modernleştirdi. Bu, oyunun ne kadar sevildiği ve bu listede yer alması gerektiğini tek başına açıklar nitelikte. Akrobasi ve yıkım etrafında şekillenen bu yarış oyununu oynarken sıkılmanız güç. Nostaljik müzikleri ve yüzlerce çok oyunculu görevi ile kesinlikle güzel zaman geçirtiyor.