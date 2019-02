Heyecan yaratan keşif

2,1 milyar yıl önce canlıların hareket ettiğine kanıt

Orta Afrika'da yer alan Gabon'da 2,1 milyar yıllık fosilleşmiş mukus izi bulundu. Araştırmacılar bunun şimdiye kadarki en eski hareket kanıtı olduğunu belirtiyor.

CNN'de yer alan habere göre, araştırmacılar, Gabon'un Fraceville kentinde yürüttükleri çalışmada fosilleşmiş sümüksü iz üzerinde tahribatsız görüntüleme teknikleri kullandı.



Araştırmada, mukus izinin 2,1 milyar yıllık olduğu tespit edilirken, bunun dünya üzerindeki hareketin en eski kanıtı olabileceğine ve çok hücreli organizmaların 2,1 milyar yıl önce kendi ilkel eko sistemlerinde hareket edebildiklerini gösterdiğine işaret edildi.



Daha önceden yeryüzündeki ilk hareketin 570 milyon öncesine ait olduğu sanılırken, bu yeni keşifle dünyadaki ilk hareketin 2,1 milyar yıl öncesine ait olabileceği belirtildi.



Araştırma ekibinden Fransa'daki Poitiers Üniversitesinden Prof. Abder El Albani, dünyada bilinen en eski yaşam formlarının 3,8 milyar yıl öncesine ait olduğunu ifade ederek, 2 milyar yıl önce de bakteriyel bir yaşamın olabileceğini kaydetti.



Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.