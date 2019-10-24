“Güvenli Dijital İmza” ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta

Kuzey Kıbrıs Turkcell, adadaki dijitalleşme konusundaki öncülüğüne bir yenisini ekleyerek “Güvenli Dijital İmza” uygulamasını hayata geçirdi

Kuzey Kıbrıs Turkcell yine bir ilki gerçekleştirerek sözleşmeler gibi imza gerektiren bazı işlemleri dijital ortama taşıdı. Teknolojik altyapısını kullanarak hazır hale getirdiği dijital imza projesi ile evrak işleri bundan böyle hem daha güvenli hem de hızlı ve kolay tamamlanabilecek. “Güvenli Dijital İmza” ile sözleşmeler dijital ortama taşınarak hızlıca arşivlenerek istenildiğinde hızlıca ulaşılabilecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in başlattığı “Güvenli Dijital İmza” projesiyle kâğıt tüketimi azalarak doğaya katkı ve maliyetlerin düşürülmesi sağlanacak.

Murat Küçüközdemir: “Güvenli Dijital İmza ile yine bir ilki gerçekleştirdik”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir dijital imza ile ilgili çalışmalarını anlatarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Küçüközdemir, bu yeni uygulamayla Kuzey Kıbrıs’ta yine bir ilki gerçekleştirerek, dijitalleşme yolunda öncü olduklarını belirttiği konuşmasında şunları aktardı: “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak sahip olduğumuz teknolojiyle müşterilerimizin hayatına dokunduğumuz her noktada onları memnun etmek ve işlemlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yine öncü bir girişimde bulunarak başlattığımız “Güvenli Dijital İmza” uygulamasıyla müşterilerimiz daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde evrak işlemlerini tamamlarken, büyük bir kâğıt israfının da önüne geçmiş olacağız. Amacımız başlattığımız bu uygulamanın diğer sektörlerde de kullanılması ve yayılmasına öncü olarak ülke ekonomisine de katkıda bulunmaktır. İşlemlerin süresini yüzde 40’a varan oranda azaltarak hepimizin zamandan da tasarruf etmesine imkân verecek bu uygulamanın dijitalleşme adına ülkemiz için çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda uygulama ile bayi çalışanları da daha kaliteli ve daha iyi hizmet sunabileceklerdir. Tüm bunların dışında dijital imzaya geçişle en önemli başlıklarımızdan olan çevre odağımız için de önemli bir girişimde bulunmuş olduk. Bir ağacın ortalama 6.000 kâğıt demek olduğunu düşünürsek, bu projemiz ile yılda yüzlerce ağacı korumuş olacağız. Son olarak, sektördeki yeni girişimleri ve çalışmaları destekleyen düzenleyici kurumumuz Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’na da bu projemizi hayata geçirmemizdeki katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.”

Güvenli dijital imzayla artık işlemler çok kolay

Sözleşme imzalamak için Kuzey Kıbrıs Turkcell’e başvuran müşterilerin işlemi tablet üzerinde tamamlanıp sistemsel kontrolleri gerçekleştiriliyor. Satış temsilcisi, hat sahibinin kimliğinin fotoğrafını çekiyor. Sözleşme tablet üzerinde açılıyor ve müşteriden kontrol etmesi, ardından imzalaması isteniyor. Müşterinin imzası dijital olarak kilitlenerek, sözleşme ile birlikte güvenli şekilde kaydediliyor. Aynı zamanda bu işlemle birlikte imzanın hız, ivme ve basınç değerleri, zaman damgası, konum bilgileri de kayıt altına alınıyor. İmza, sözleşmeye entegre, kopyalanamaz ve başka yerde kullanılamaz şekilde saklanıyor.

Faturasız hatların sözleşme imzalaması için son gün 6 KASIM

Kuzey Kıbrıs Turkcell ayrıca faturasız hatların sözleşme imzalamalarıyla ile ilgili de hatırlatmada bulunarak konunun aciliyetini belirtti. Yetkililer, 7 Mayıs 2019 tarihinde değişen Elektronik Haberleşme Yasası gereği artık faturasız hatların sözleşmeli olarak kayıt altına alınması gerektiğine vurgu yaptı. Sözleşmesi olmayan ve faturasız hat kullanan müşterilerin 6 Kasım 2019 tarihine kadar sözleşme imzalamaları için kimlik kartları ile birlikte kendilerine en yakın Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezine giderek işlemlerini gerçekleştirmeleri çağrısı yapan yetkililer, bu tarihe kadar sözleşme imzalanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu da belirttiler