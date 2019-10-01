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Grönland'da 500 yıllık mumyalar bulundu

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Grönland’da 500 yıl önce ölen Inuit halkına mensup bir ailenin bugüne kadar çok iyi korunmuş mumyaları ortaya çıktı.

Grönland'da 500 yıllık mumyalar bulundu
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 Bir grup avcının 1972’de tesadüfen ortaya çıkardığı ve aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu eskimo ailesinin, soğuk nedeniyle canlı canlı dondukları anlaşıldı.

DÖVMELERİ VAR

Grönland’ın batısında yaşadıkları belirtilen ailenin, buzun altında “doğal şartlarda mumyalandığını” belirten uzmanlar, 6 yetişkin kadının ise çene ve alınlarında dövmeler bulunduğunu kaydediyor.

Bulunan 8 kişinin milattan sonra 1475’te ölmüş olabileceği iddia ediliyor.

Fotoğraflar: Grönland Ulusal Müzesi

Fotoğraflar: Grönland Ulusal Müzesi

500 yıllık mumyalar, 1’er metre arayla 2 ayrı mezarda, üst üste konularak gömülmüş halde bulunmuş

Inuit halkında, evin annesinin ölmesi durumunda, çocukları yaşasa bile canlı canlı anneyle birlikte gömülürdü. Inuitler, bunu tüm aile bireylerinin dünya hayatından sonra da huzur içinde ve birlikte olduğundan emin olmak için yapıyordu.

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