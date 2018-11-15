banner107
Ay ay sebze meyve takvimi
Ay ay sebze meyve takvimi
6 0
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
KTFF U21 Karması’na tek gol yetti
253 0
Cumhuriyet için koştular
Cumhuriyet için koştular
23 0
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
Virajı alamayan sürücü durağa girdi
148 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
42 0
Geçitkale sahası yeşerdi
Geçitkale sahası yeşerdi
163 0
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
100 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
166 0
banner82

Grönland Buzullarının Altında Devasa Bir Krater Keşfedildi

banner27

Buz çağında dünyaya çarpan bir meteorun ardında bıraktığı izler, Hiawatha Buzulu'nun altında bulundu.

Grönland Buzullarının Altında Devasa Bir Krater Keşfedildi
banner192

 

1,5 kilometre genişliğinde demirden bir meteorun 12,000 yıl önce kuzey Grönland'a düştüğü ve New York şehri kadar büyük bir çarpma alanı oluşturduğu belirlendi. 

Krater, Hiawtaha Krateri altında yer alıyor. Bu buzul tabakası yaklaşık 1 kilometre kalınlığında olduğu için şimdiye kadar fark edilmeyen kraterin ortaya çıkması için bir grup Danimarkalı araştırmacının NASA'nın topladığı radar tarama verilerini toplaması ve incelemesi gerekti. Bu incelemeler sonucunda buzulun altında devasa, yuvarlak bir yapı keşfedildi. 

Araştırmacılar haritayı çıkartmayı başarsalar da o kadar buzu kendi başlarına kazmalarını beklememek gerek. Onun yerine Almanlardan ödünç alınan bir araştırma uçağı ve gelişmiş radarlar kullanarak kraterin kasemsi şeklini tam olarak belirlemeyi ve hatlarını çizmeyi başarmışlar. 

Bilim insanları ayrıca, buzulun çevresindeki kumda şoklanmış kuvarslar buldular. Bu taşlar genellikle meteor çarpmalarında oluşan basınç ve sıcaklıkla oluşuyorlar. 

Meteorun ne zaman düştüğü konuusnda ise bilim insanlarının kesin bir fikri yok. Pleistosen çağı içinde olduğundan emin oldukları çarpışmanın tarihini kesinleştiremiyorlar. Bahsedilen dönemin de iki buçuk milyon yıl sürdüğünü düşünürsek çok da kesin bir zaman aralığı vermiyor.  

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.