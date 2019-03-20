Google oyun dünyasına 'Stadia' ile giriş yaptı

Teknoloji devi Google'ın 'Stadia' isimli bulut oyun sistemi resmen tanıtıldı. İşte Stadia ile gelen yenilikler...

Dünyanın en büyük arama motoru ve internet hizmetleri şirketi Google, yıllık cirosu 140 milyar dolara ulaşan oyun sektörüne resmen giriş yaptı.

Google, Stadia adını verdiği bulut oyun sistemini San Fransisco'daki Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda 1 saat süren bir lansman ile görücüye çıkardı.

Stadia platformlar arası destek sunarak istediğiniz oyunu istediğiniz cihazda oynamanızı sağlayacak bir platform.

Bu nedenle Stadia'yı 'oyun dünyasının Netflix'i olarak nitelendirenlerin sayısı da az değil. Örneğin istediğiniz oyunu iPhone’unuzda, akıllı televizyonunuzda veya Mac’inizden oynayabileceksiniz.

Stadia, oyunları 4K çözünürlüğünde ve saniyede 60 kare hızında oynatacak. Önümüzdeki dönemde şirketin hedefi çözünürlüğü 8K seviyesine çıkarmak.

Google'ın video platformu YouTube'u kullanma alışkanlıklarını da değiştirmeye aday olacak olan Stadia, oyun geliştiricilerinin oyunlarını satması için yeni bir pazar olarak karşımıza çıkacak.

Zira YouTube’tan bir oyunun fragmanını izlediğinizde videonun sonunda ‘oyna’ şeklinde bir buton belirecek ve 5 saniye sonra Chrome tarayıcınızda oyunu oynayabileceksiniz.

Ancak Google bu alanda rakipsiz değil. Microsoft Project xCloud, PlayStation Now, Amazon, Verizon Gaming ve Electronic Arts olası güçlü rakipler arasında yer alıyor.