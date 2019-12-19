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Google çöktü mü?

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Arama motoru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşandı.

Google çöktü mü?

Sorunun en yoğun yaşandığı ülkeler arasında Türkiye de yer aldı. Sorun TSİ 11:44'te giderildi. Ancak erişim sorunun neden yaşandığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Google  ve servislerinde erişim sorunu yaşandı. Sorun kapsamında kullanıcılar arama motorunu kullanamadı.

Google'ın YouTube, Gmail ve Drive gibi servislerinde de erişim sorunları yaşandı.
 

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Google ve Google'a bağlı servisler bir süre boyunca Türkiye'de hizmet veremedi. Söz konusu sorun TSİ 11:44 itibari ile giderildi.

Downdetector verilerine göre, sorunun en yoğun yaşandığı ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Downdetector verilerine göre, sorunun en yoğun yaşandığı ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.

Türkiye'nin dışında Yunanistan ve Bulgaristan'ın da aralarında olduğu Doğu Avrupa bölgesinde de yoğun erişim sorunu yaşandı.

Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre'nin aralarında olduğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise kısmi erişim sorunu gözlemlendi.  

Gelen bilgilere göre, Asya'daki bazı ülkelerde de kısmi erişim sorunu yaşandı.

Google'ı kullanmak isteyen kullanıcılar 502 uyarısı ile karşılaştı.

Google'ı kullanmak isteyen kullanıcılar 502 uyarısı ile karşılaştı.

Söz konusu sorunun kaynağı henüz netleşmiş değil. Google'ın kısa süre içinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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