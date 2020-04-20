Gökbilimcilerden bir ilk

Gökbilimciler ilk kez kara delik etrafında hareket eden yıldız görüntülediler

Gökbilimciler ilk defa, Atacama Çölü'nde gerçekleştirdikleri gözlemde, kara delik etrafında, hareketleri ile rozeti andıran yıldız keşfettiler. Yıldızın hareketlerinin de Albert Einstein tarafından ortaya atılan Genel Görelilik teorisine uygun hareket ettiği belirtiliyor.

Avrupa Güney Gözlemevi'nde bir kara delik etrafında görüntülenen yıldız ve hareketleri 'S2' adı verilen bir yörüngede hareket ediyor.

Yıldızın hareketleri Şili'nin Atacama Çölü'nde gökbilimciler tarafından teleskop ile görüntülendi.

Yıldızın rozet şeklindeki görünümü ise dikkat çekiyor.

Bu simülasyon ise Samanyolu'nun kalbindeki kara deliğe çok yakın yıldızların yörüngelerini gösteriyor.

Almanya'da görevli Dünya Dışı Fizik Enstitüsü Müdürü Reinhard Genzel, bir kara deliğin etrafında yıldızların bulunabileceğini belirterek gözlemlenen S2 yıldızının bunlardan sadece biri olduğu söyledi.

Reinhard Genzel ayrıca, 'Einstein'ın genel göreliliği, bir nesnenin diğerinin etrafına bağlı yörüngelerin Newton yer çekiminde olduğu gibi kapalı olmadığını, ilerlemelerini öngörür' şeklinde bilgi vererek ''Bir yıldızın karadelik etrafındaki bir yörüngeyi tamamlaması 16 Dünya yılını alacağını da söyledi.

GENEL GÖRELİLİK KURAMI NEDİR?

Genel görelilik (izafiyet) ya da göreliliğin genel kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır. Genel görelilik, özel görelilik ve Newton'ın evrensel kütleçekim yasasını genelleştirerek kütleçekimin uzay ve zaman ya da uzay-zamanda tanımlanmasını sağlar.