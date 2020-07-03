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Gizemli Bir Şekilde Ortadan Kaybolan Mavi Işıklı Dev Yıldız

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Astronomların gözlemlediği dev bir yıldız, bir anda gizemli bir şekilde ortadan kayboldu.

Gizemli Bir Şekilde Ortadan Kaybolan Mavi Işıklı Dev Yıldız

 

Evrenle ilgili henüz keşfedilmemiş pek çok şey bulunuyor. Ancak bilim insanları sürekli olarak gözlem yaparak yeni şeyler keşfetmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde ise astronomlar son derece büyük bir yıldız olan PHL 293B’in bir anda ortadan kaybolduğunu belirledi. Konuyla ilgili iki teoriden biri, yıldızın süpernova patlaması yapmadan karadeliğe dönüşmüş olabileceği yönünde. Detaylara birlikte bakalım.

Astronomlar dev bir yıldızın bir anda ortadan kaybolduğunu söylüyor. PHL 293B adlı yıldız, Kova (aquarius) takım yıldızında yer alan 75 milyon ışık yılı uzaklıktaki Kinman Cüce Galaksisi’nde bulunuyor

  

yıldız
Kinman Cüce Galaksisi dünyaya çok uzak olduğu için, içindeki yıldızları tek tek görmek mümkün değil. Fakat bilim insanları onların izlerini farklı yöntemlerle takip edebiliyor.

 

 

Güneşten 2.5 milyon kat daha fazla ışık yayan bu dev yıldız, mavi ışıklı değişken yıldız kategorisinde yer alıyor

yıldız

Bu tip yıldızların parlaklıklarının değişken olabileceğini söyleyen bilim insanları, PHL 293B isimli yıldızı 2001-2011 yılları arasında on yıl süreyle gözlemlemiş ve ömrünün sonuna yaklaştığını tespit etmişti

 

2019 yılında ise, yıldızların nasıl öldüğünü anlamak için galaksi yeniden gözlemlendi. Avrupa Güney Gözlemevi’nin Şili’deki Çok Büyük Teleskop’u yıldıza dair hiçbir ize rastlayamadı

yıldız
Yıldızı gözlemleyen Trinity College Dublin’den doktora öğrencisi Andrew Allan; “Yıldızın ortadan kaybolması bizi çok şaşırttı. Böylesi büyük bir yıldızın parlak bir süpernova patlaması yapmadan ortadan kaybolması çok sıra dışı olur.” yorumunda bulundu.

 

PHL 293B, daha önce de dış katmanlarının bir kısmını uzaya salmış, bu olay ise 2011 yılında sonlanmıştı. Dev yıldızın ortadan kaybolmasıyla ilgili iki teori bulunuyor

yıldız

 

Konuyla ilgili iki teoriden biri, yıldızın süpernova patlaması yapmadan karadeliğe dönüşmüş olabileceği yönünde.
Bu doğrulanırsa, tarihte ilk defa süpernova patlaması olmadan karadeliğe dönüşümün mümkün olduğu ortaya çıkacak


Mevcut teoriler, bu kategorideki dev yıldızların bir süpernova patlamasından sonra karadeliğe dönüşebileceğini söylüyor. Ancak dev yıldızların son aşamalarına dair mevcut teoriler de bir süpernova patlaması yaşayacakları yönünde. Allan, “Bu doğrulanırsa, bunun mümkün olduğunu gösteren ilk gözlemi yapmış olacağız” dedi.

 

Diğer teori yıldızın daha az parlak bir yıldıza dönüşerek bir toz bulutu arkasında kalması. Mavi ışıklı değişken yıldızlar ömürlerinin sonun yaklaştığında böylesi değişimler normal olarak değerlendiriliyor

 

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