Geri dönüşüm plastikten asfalt yaptılar

Meksika’nın Guanajuato kentinde bir ilk yaşandı. Birçok şirketin bir araya gelerek geri dönüşümü vurgulamasının sonucunda yeni yapılan bir otobanda, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış asfalt kullanıldı

Geri dönüşüm, dünya üzerindeki kaynaklarımızı yeniden değerlendirmek ve kısıtlı olan kaynaklarımızı korumak adına büyük bir önem arz ediyor. Kağıt, metal, cam ve plastik gibi birçok geri dönüştürülebilir maddenin toplanması ve tekrar kullanılabilecek hale getirilmesi için farkındalık kampanyaları gerçekleştiriliyor ve bu geri dönüştürülmüş maddelerle birlikte yeni ürünler ortaya konuluyor.

Geçtiğimiz yıllarda plastiğin geri dönüştürülmesi üzerine farklı projeler görmüştük. Bu zamana kadar hiç görülmemiş bir örnekse Meksika’dan geldi. Meksika’nın Guanajuato kentindeki yetkililer, geri dönüştürülmüş plastiği kullanarak yol yaptı.

Dünyada bir ilk: geri dönüştürülmüş plastikten asfalt

Irapuato ve Cueramaro belediyelerini bağlayan otoban üzerinde 4 kilometrelik bir yol yapımında kullanılan plastikler, son zamanlarda geri dönüşüm hareketlerinin ne kadar farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini de göstermiş oldu. 1,7 tonluk geri dönüştürülmüş plastik kullanan yetkililer, Dow Plastics Technology Mexico’nun açıklamalarına göre 425 bin plastik paketleme biriminin eş değeri kadar plastiği yol yapımında değerlendirdi.

Normalden çok daha dayanıklı

Yol yapımında kullanılan asfalt; Dow, Vise, Surfax, Lasfalto ve Omnigreen isimli şirketlerin ortak çalışması sonucunda ortaya çıktı ve uygulama, federal İletişim ve Ulaştırma Sekreterliği (SCT) tarafından da büyük bir destek gördü. Asfalt yapımında bulunan şirketlerden Dow, yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kullandığımız yeni teknoloji yalnızca plastik atıklarının değerlendirilmesi konusunda olası bir çözüm sunmuyor, aynı zamanda otobanların sürekliliğini de geleneksel yöntemlere oranla %50 uzatıyor. Geri dönüştürülmüş plastik kullanıldığı zaman bu plastiğin her tür otobanda kullanılması gibi bir avantaj da bulunuyor. Bu da tüm yolların ömrünün daha da uzaması anlamına geliyor.”

Dow Mexico’nun paketleme özel plastikler ticari direktörü Paula Sans, plastiklerin birden çok kez kullanılabileceği dönüşümlü bir ekonomi modeline de vurgu yaptı ve açıklamalarında “Geri dönüştürülmüş plastiği kullandığımız yeni, yüksek performanslı otobanlarımız, dönüşümlü bir ekonomi için ilk adımlarımızın göstergesi niteliğini taşıyor” ifadelerini kullandı.

Dow, geri dönüştürülmüş plastik kullanımının tüm dünya için aslında ne kadar önemli olduğunu vurgulamanın yanı sıra bu yeni asfaltın daha geniş bir ölçekte kullanılması için pilot projeler gerçekleştirmek istediğini de belirtti.