Geleceğin teknolojilerine yakından gözlem

Ulaştırma Bakanı Atakan, Vodafone tarafından şirketleri geleceğin teknolojileriyle buluşturabilmek amacıyla İstanbul’da hayata geçirilen İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye’nin İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle İstanbul’da hayata geçirdiği akıllı teknoloji merkezi İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret etti.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’in eşlik ettiği ziyarette, Bakan Atakan’a ulaşım ve enerji çözümlerinin yanında haberleşme ve meteoroloji konularındaki son gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, şirketleri geleceğin teknolojileriyle buluşturabilmek amacıyla İstanbul’da hayata geçirdiği İTÜ Vodafone Future Lab’de yurt içinden ve dışından ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Kalabalık bir heyetle birlikte İTÜ Vodafone Future Lab’i ziyaret eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’den merkez hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Özellikle ulaşım, enerji, haberleşme ve meteoroloji alanlarında sunulan çözümlerle yakından ilgilenen Bakan Atakan, merkez dolayısıyla Vodafone Türkiye ve İTÜ yetkililerini tebrik etti.

Ziyarete, Atakan’ın yanı sıra KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, İTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, KKTC Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da katıldı.

Yeni nesil Ar-Ge ve teknoloji deneyim laboratuvarı olarak hayata geçirilen İTÜ Vodafone Future Lab’de, Nesnelerin İnterneti ve diğer yeni nesil teknolojiler kullanılarak, pek çok alanda işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriliyor. 30 çözüm ortağıyla birlikte geliştirilen 34 akıllı teknoloji çözümüne evsahipliği yapan İTÜ Vodafone Future Lab’de, endüstriyel tesis yönetiminden enerji yönetimine, dijital perakende çözümlerinden IoT platform çözümlerine, akıllı bina sistemlerinden akıllı araçlara, akıllı çevre ve tarım uygulamalarından sağlık sistemine kadar pek çok farklı ihtiyacı karşılayacak

Halen 7 lisansüstü ve 1 lisans projesinde burslu toplam 25 öğrencinin çalıştığı merkez, Uçtan Uca Çözümler Alanı, Vodafone İnovasyon Çalıştay Odası, 5G Odası, İTÜ Ar-Ge Alanı olmak üzere 4 farklı sahadan oluşuyor. Son 1,5 yılda 1.000’den fazla kişinin ziyaret ettiği İTÜ Vodafone Future Lab’de yerli ve yabancı 300’ün üzerinde firma ağırlandı.