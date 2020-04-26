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Fahrettin Koca, Erdoğan'ı geçti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram hesabında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek Türkiye’de en fazla takipçisi olan siyasetçi konumuna yükseldi

Fahrettin Koca, Erdoğan'ı geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçerek Türkiye’de en fazla takipçisi olan siyasetçi konumuna yükseldi.

Erdoğan’ın Instagram’da 7.5 milyon takipçisi bulunurken, Fahrettin Koca’nın ise 7.6 milyon takipçiye yükselmesi dikkat çekti.

Koronavirüs sürecinden önce 1 milyondan az takipçisi bulunan Koca’nın salgın sürecinde ön plana çıkması, sık sık toplantılar yapması ve her akşam koronavirüs verilerini paylaşıp, bilgilendirmede bulunması, Bakan Koca’nın hızlıca yükselmesine neden oldu.

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