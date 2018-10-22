En ucuz online oyun satın alma siteleri

Kış dönemi yaklaşırken bombaların art arda patladığı oyun dünyasında en yeni oyunları en uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız bu listemizdeki siteleri ziyaret etmeden karar vermeyin.alma siteleri yer alıyor.

Döviz kurlarının artışının ardından en acımasızca etkilenen ürünler arasında oyunlar ve alışveriş siteleri arasında da oyun satın alma siteleri yer alıyor. Bilgisayar ve konsol oyunlarının dolar ve euro bazlı fiyatlara sahip olması, oyun tutkunlarını derinden yaraladı. Ancak üzülmeyin, internet aleminde her şeyin bir çözümü var. Favori oyunlarınızı uygun fiyatlarla satın almak istiyorsanız bu listemizde sizlerle paylaşacağımız oyun satın alma siteleri bütçenize epey fayda sağlayacak.

Green Man Gaming

4,7 milyondan fazla kullanıcısı olan ve oyun tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen Green Man Gaming bugüne kadar müşterilerinde 26 milyon dolardan fazla tasarruf sağlamayı başarmış. Oyunların büyülü dünyasına herkesin ve her bütçenin ulaşabilmesini hedef edinmiş olan Green Man Gaming, 195 ülkede 16 para birimi ve 4 dil desteğiyle öne çıkıyor. PC, Free to Play ve VR olmak üzere üç platform kategorisine sahip olan Green Man Gaming’de Sıcak Fırsatlar ve VIP fırsatları öne çıkıyor. Siteye VIP üye olursanız bazı oyunlara kısa süreli özel indirimlerle sahip olabiliyorsunuz.

Green Man Gaming’i ziyaret etmek istiyorsanız bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kinguin

Oyunlarını online ortamda satın almayı tercih edenlerin en uğrak noktalarından biri olan Kinguin, alıcılar ve satıcıları bir araya getiren bir yazılım satış platformu. Kinguin’e oyun platformu demeyişimizin sebebi, bu sitede bir de Software yani yazılım kategorisinin bulunuyor olması. Kinguin üzerinde sadece sevdiğiniz oyunları değil, Windows, Office ve Antivirüs yazılımları gibi birçok önemli yazılımı satın alabiliyorsunuz. 2013 yılından bu yana hizmet veren, Steam, Origin ve Battle.net oyunları satan en aktif platform unvanına sahip olan Kinguin, 4 milyondan fazla müşteriye ev sahipliği yapıyor.

Kinguin üzerinden oyun ya da yazılım almak istiyorsanız bu bağlantıyı ziyaret edin.

Fanatical

Oyun fanatiklerine hitaben hazırlanmış, sade ve kullanışlı bir web sitesi olan Fanatical’da her türden oyun mevcut. Sitede Steam bundle’ları, Mac ve Linux oyunları, yeni çıkan oyunlar ve indirimdeki oyunlar gibi birçok çekici kategori yer alıyor. Bunlara ek olarak sitede sürekli güncellenen bir Star Sale bölümü de mevcut. Star Sale kategorisinde bir öne çıkan oyun çok uygun fiyatla oyun tutkunlarına sunuluyor. Oyunların her birini fotoğraflar ve fotoğrafların altında yer alan fiyatlarla sıralayan Fanatical, ucuza oyun satın almanın en pratik yöntemlerinden biri.

Fanatical sitesini ziyaret etmek isteyenler bu bağlantıya tıklayıp siteye göz atabilirler.

GamersGate

İsveç temelli bir oyun satış sitesi olan GamersGate, içerisinde birçok popüler oyunu barındıran bir kuruluş. Sitede PC, Linux, Android ve MacOS uyumlu yüzlerce oyun, uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Burada satılan oyunlar Steam ya da oyuna göre değişen online oyun platformları üzerinden aktif edilerek oynanabiliyor. Özellikle “Fırsatlar” ve “1 dolar altı” kategorilerinde birçok oyunu çok uygun fiyatlarla bulabileceğiniz

GamersGate’i bu bağlantıya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

GamesDeal

2006 yılından beri online oyun satış hizmeti veren GamesDeal, çekici teklifleriyle öne çıkan bir online satış sitesi. Merkezi Hong Kong’da bulunan GamesDeal, PC, Mac ve konsol oyunlarıyla birlikte konsol üyelik kartları satıyor. Sitede hem Xbox, hem PlayStation hem de Nintendo oyunları satın alınabiliyor. PC ve Mac oyunlarını türe göre kategorilendiren GamesDeal’da “Deals” kategorisine mutlaka göz atmalısınız. Deals sekmesi altında firmanın en yeni fırsat kampanyalarını bir arada görebiliyorsunuz.

GamesDeal sitesinden alışveriş yapmak istiyorsanız bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

G2A

Merkezi Hong Kong’da bulunan G2A, oyun satın alan neredeyse herkesin en azından ismen bildiği bir firma. Hem oyun hem de yazılım satın alma fırsatları sunan site, alıcılar ve satıcıların buluştuğu bir pazar alanı gibi düşünülebilir. G2A üzerinde isterseniz siz de key satabilir, bütçenize ek gelir sağlayabilirsiniz. G2A sitesine girildiğinde kategorilerin zenginliği hemen göze çarpıyor. Oyun satın almak isteyenler için hem en yeni oyunlar, hem eski ve iyi oyunlar, hem de 10 dolar, 5 dolar hatta 1 dolar altı fiyatlarla satılan ekonomik oyunlar ayrı sayfalarda görüntülenebiliyor. Oyunların ve yazılımların dışında Xbox Live Gold kartları da satan site üzerinden Xbox Live Gold hizmetini uygun fiyatla satın alabiliyorsunuz.

G2A web sitesini ziyaret etmek istiyorsanız bu bağlantıya tıklayın.

CDKeys

Düşük fiyatlar ve hızlı key teslimatı konusunda iddialı oyun satın alma sitelerinden biri olan CDKeys, çeşitli bir ürün yelpazesine sahip. Hem popüler oyunları, hem konsol üyeliklerini, hem de Google Play, iTunes ve Facebook ürünlerini kullanıcılara sunan CDKeys firması dünya çapında geniş bir kitleye hizmet sunuyor. Sitede Nintendo sekmesi de dikkat çekiyor. Son dönemde Nintendo Switch ile epey dikkat çeken Nintendo firmasını sevenler CDKeys üzerinden mümkün olabildiğince uygun fiyatla oyun satın alabilirler.

Oyun tutkunlarına kaçırılmaması gereken günlük fırsatlar sunan CDKeys sitesini bu bağlantıya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

Durmaplay

Oyunları dijital ortamda uygun fiyatla satın alma işini bir Türk firması üzerinden yapmak istiyorsanız Durmaplay’e kesinlikle göz atmanız gerekiyor. En yeni oyunları, PSN ve Xbox Live Gold üyeliklerini, online oyunların oyun içi para birimlerini ve popüler yazılımları uygun fiyatla satın almak istiyorsanız Durmaplay’de geniş bir ürün çeşitliliği sizleri bekliyor. 200 bine yakın müşteri yorumunda çoğunlukla tam puan almayı başarmış olan Durmaplay, güvenle alışveriş yapabileceğiniz bir online satış alanı.

Durmaplay sitesine göz atmak istiyorsanız bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Playstore

Türk Telekom desteğiyle hizmete başlamış bir platform olan Playstore, güncel oyunları uygun fiyatlarla satmayı vaat ediyor. Üstelik Playstore bu oyunları Türk Telekom faturanız üzerinden taksitle satın almanızı mümkün kılıyor. Malum oyun fiyatları bu denli yükselmişken dijital oyun arşivini internet faturasına ek ödemeyle genişletmek isteyenler için Playstore bambaşka bir yere sahip. Sitede sadece PC ve PS4 oyunları değil, oyuncu ekipmanları da bulunuyor.

Eğer oyunlarla yakından alakalı biriyseniz Playstore’u bu bağlantıdan ziyaret edebilirsiniz.

Voidu

Dubai temelli bir oyun satış platformu olan Voidu da Türkiye’de popüler oyun satış noktalarından biri. Siteyi düzenli takip ettiğiniz takdirde Voidu üzerinde birçok yeni oyunun uygun fiyatla satışta olduğunu görebilirsiniz. SSL sertifikasıyla MasterCard ve Visa ödeme sistemleri üzerinden güvenli alışveriş imkanı sunan site genel olarak iyi yorumlar alıyor. Oyun kategorilerini türe göre sıralamış olan Voidu, kafa karıştırmayan temiz site tasarımıyla dikkat çekiyor.

Voidu sitesini ziyaret etmek istiyorsanız bu bağlantıya tıklayın.

Humble Bundle

Uygun fiyata oyun satın alma konusunda paylaştığımız diğer sitelerden biraz daha farklı bir yapıya sahip olmasına rağmen Humble Bundle da kesinlikle göz atılması gereken platformlardan biri. Bağış toplama modeliyle popülarite kazanan Humble Bundle, 5-6 oyunluk paketlerin yeri geldiğinde 1-2 dolar civarında satıldığı bir platform. Humble Bundle artık işi epey ilerlettiği için neredeyse tüm oyunlar sitede bulunabiliyor. Ancak bizim öncelikli tavsiyemiz, Humble Bundle’ın güncel e-posta haberlerine üye olmanız yönünde. Bir gün e-postanıza baktığınızda 5 oyunu 2 dolardan az fiyata satın alabildiğiniz bir kampanya gördüğünüzde çok şaşıracağınıza garanti veriyoruz.

Humble Bundle web sitesini ziyaret etmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.