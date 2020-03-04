Dünya’ya Çarpma İhtimali Olan 4 Kilometre Çapındaki Gök Taşı

NASA'nın potansiyel tehlike olarak sınıflandırdığı 1998 OR2 isimli göktaşı önümüzdeki ay Dünya'ya yakın bir konumdan geçecek.

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelere verilen isimler. Bu maddeler genellikle bir nesnekuyruklu yıldız, asteroit veya meteorun kalıntısı. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da geçtiğimiz yıl NASA 2020’de bir gök taşının dünyaya yakın bir konumdan geçeceği hatta çarpabileceği bilgisi vermişti. NASA, gök taşı ile ilgili daha detaylı bilgiler paylaştı ve çapının yaklaşık 4 kilometre olduğunu belirtti. Peki bu gök taşı dünyaya çarpacak mı, etkileri neler olacak? Gelin birlikte bakalım.

Geçtiğimiz dönemde Dünya’ya çarpma ihtimalinin olduğunu açıklanan 1998 OR2 şu ana kadar bilinen en tehlikeli gök taşı konumunda

Hatta NASA bu taşı, potansiyel tehlike olarak sınıflandırmıştı. 1998 OR2 önümüzdeki ay dünyaya çok yakın bir konumdan geçecek

Çapı 4 kilometre olan bu gök taşı hakkında NASA; “Dünya’ya çarparsa etkileri global olur” yorumunda bulundu. Gök taşının Everest Dağı büyüklüğünde olduğu konuşuluyor

Ancak yabancı basında yer alan haberlere göre uzmanlar gök taşının gezegenimize çarpma ihtimali olmadığını açıkladı

Gök taşının 29 Nisan 2020’de Türkiye saati ile sabah saat 08:00’de dünyaya en yakın konumuna gelmesi bekleniyor

Peki gök taşının dünyamıza çarpmasına ne kadar hazırlıklıyız?



Geçtiğimiz aylarda bir NASA çalışanı olan Dr. Joseph Nuth, gezegenimizin buna hazır olmadığını söylemişti. Nuth American Geophysical Union’ın toplantısında yaptığı konuşmada; aniden gelebilecek bir gök taşına müdahale edebilecek süreyi bulamayacağımızı söylemişti. Tabii ki bu durumda dünyanın ne yapacağını bilmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu belirten Dr. Joseph Nuth; bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

NASA çalışanı Dr. Joseph Nuth, gezegenimizin böyle bir çarpışmaya hazırlıklı olması için bir öneride bulunmuştu



Dr. Jpseph Nuth; “Bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek. Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabilir. Söz konusu araç gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacak.” şeklinde konuşmuştu.