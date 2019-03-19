Dünya'ya çarpan 1500 tonluk meteor fark edilmedi

NASA, devasa bir meteorun Aralık 2018’de Dünya atmosferine çarptığını duyurdu. Bilim dünyasının bu durumu aylar sonra saptayabilmesi ise tartışmalara neden oldu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Aralık 2018’de dev bir meteorun Dünya atmosferine çarptığını duyurdu. Aynı açıklamada, meteorun 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından salınan enerjinin 10 katı yüksek bir enerjiyle patladığı aktarıldı. Son 30 yıl içinde türünün en büyük ikinci göktaşı çarpması olduğu açıklanan durum bilim dünyasında tartışmanın da fitilini ateşledi. Zira bilim dünyası meteor çarpmasını aylar sonra fark edebildi. NASA yetkilisi Lindley Johnson, BBC'ye açıklamasında bu boyutta bir ateş topunun her 100 yılda iki yada üç kez beklendiğini söyledi.