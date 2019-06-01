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Dün akşam İnternet bankacılığı, GSM ve POS’larda erişim sorunu yaşandı

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Dün akşam saatlerinde internet bankacılığı, GSM hizmetleri ve POS cihazlarında erişim sorunu yaşandı. Kaynaklar yaşanan sorunu doğrularken bir siber saldırı ihtimali üzerinde duruluyor. Sabah saatlerinde sorunlar önemli ölçüde çözüldü.

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Dün akşam İnternet bankacılığı, GSM ve POS’larda erişim sorunu yaşandı
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Dün öğleden sonra internet bankacılığı, GSM ve POS cihazı hizmetlerinde sorunlar yaşandı.

Türk Telekom'da GSM hattında, Garanti Bankası'nda internet bankacılığında, Denizbank kartlarında harcama yapmak isteyenlere POS cihazları yanıt vermedi.

POS cihazlarından alışveriş yapmak isteyen vatandaşlardan ödeme alınamadı. Kimi vatandaşlardan ödeme alınamadı uyarısı verilmesine rağmen hesaplarından para çekildiği öğrenildi.

POS cihazlarının bir bölümünde Kod 91 hatası oluştu. Müşteri hizmetlerinden verilen yanıtta POS cihazlarında ‘iyileştirme yapıldığı' ifade edildi.

Yaşanan sorunların sabah saatleri itibarıyla çözüldüğü ifade ediliyor. Bankacılık yetkililerinden konuyla ilgili açıklama bekleniyor.


Türk Telekom hattı kullanan bir müşterinin dün öğleden sonra telefonu çekmemeye başladı.


Telefon sabah saatlerinde sadece iki çubuk çekiyor.

Türk Telekom’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şebekede aksaklık yaşandığı doğrulanırken, “Türk Telekom mobil müşterilerinin bugün şebekeye bağlanırken yaşadıkları aksaklığa ilişkin, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Bugün saat 15.45 itibariyle Türk Telekom TTMobil altyapımızda teknik bir sorun yaşanmıştır.

Türk Telekom tarafından aksaklığın tespit edilmesinin hemen ardından yedekli altyapımız sayesinde TTMobil trafiği ivedilikle coğrafi yedekli diğer farklı lokasyonlara aktarılmıştır. Şebeke sürekli izlenerek sınırlı sayıda abonemizin etkilendiği teknik sıkıntı tamamen giderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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