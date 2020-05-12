DSÖ’den corona itirafı

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Corona virüsü çok aldatıcı bir virüs. Bu virüse karşı aşı geliştirmek çok zor" ifadesi kullanıldı

Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün Sözcüsü Margaret Harris tarafından internet ortamında yapılan basın toplantısında, corona virüsü ile ilgili detaylar açıklandı.

Harris, bazı tedavi yöntemlerinin Covid-19’un zararlarını kısalttığı veya azalttığını söylerken, “Bu tedavi yöntemlerinden dört ya da beşi ile ilgili daha çok bilgi almak için odaklandık. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Potansiyel olarak pozitif veriler geliyor fakat yüzde yüz emin olmamız için daha fazla veriyi görmemiz gerekiyor” dedi.

Fakat Harris, buna karşılık corona virüsünün “çok aldatıcı bir virüs” olduğunu söyleyerek, “Bu durum virüse karşı aşı geliştirilip üretilmesini zorlaştırıyor” dedi.

UYARILARIMIZ CİDDİYE ALINMADI

Son dönemde Brezilya ve ABD’de corona virüsü vaka sayısındaki artış hakkında ise, “Bu ülkelerde salgının ilk çıktığı günden beri yapılan uyarılarımızın ciddiye alınmadığını gördük” dedi.

Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında yaşamı felç eden corona virüsünün Afrika’ya da zarar vermeye başladığını söyleyen Harris, “Afrika’daki vaka sayıları da artışta. O bölgede artış eğrisi görüyoruz” dedi.