DSÖ uzmanları koronavirüsün çıkış kaynağını açıkladı

DSÖ uzmanları virüsün ortaya çıktığı Vuhan’daki deniz ürünleri gıda pazarının salgınının ortaya çıkmasında rol oynadığını belirterek “Belki, hayvanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti” dedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs’ün (Covid-19) yarasa kaynaklı olduğunu ve Çin’in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarının, salgının patlak vermesinde rol oynadığını açıkladı.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Zoonoz Uzmanı Peter Ben Embarek, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, kedi ve gelinciklerin virüse enfekte olabileceğini belirterek, bununla birlikte Covid-19’un hayvanlarla bağlantısı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

“Açık bir şekilde pazar yeri bunda (salgında) bir rol oynadı. Ama hangi rolü oynadı, bilmiyoruz” diyen Embarek, virüsün çıkış noktasının Vuhan’daki pazar yeri olabileceği gibi, pazar yerinde ve çevresinde tesadüfen saptanmış da olabileceğini söyledi.

Covid-19’un kaynağının yarasalar olduğunu ama bu konunun da derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirten Embarek, “Belki, öncelikle hayvanlar bu virüsü pazar yerine getirdi veya önceden virüs kapmış kişiler bu pazar yerini ziyaret etti” dedi.