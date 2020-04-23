banner411
banner69
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
RAMAZAN AYI YARIN BAŞLIYOR
63 0
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
Askerde aile ziyaretleri başlıyor
98 0
 
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
30 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
27 0
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
58 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
16 0
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
60 0
banner440

DSÖ duyurdu: 6 aşının insan testleri başladı

banner27

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısı 185 bini aşarken, bilim insanları ve ilaç firmaları küresel salgını durdurmak için birbiriyle yarışıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 83 yeni tip corona virüs (Covid-19), aşısının geliştirildiğini ve bunların altısının insan denemeleri aşamasında olduğunu belirtti

DSÖ duyurdu: 6 aşının insan testleri başladı

Çin'in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs /Covid-19) salgını tüm dünyada etkili olan bir pandemiye dönüştü. Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar salgını önleyecek aşıyı geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 2 milyon 650 binden fazla kişiyi enfekte eden virüsü durdurma çabalarına yeni araştırmaların katıldığını duyurdu. 

DSÖ, ilaç üreticilerinin yeni tip corona virüse  yönelik bir aşı geliştirmek için küresel rekabette olduklarını ve dünya gelinde 83 corona virüs aşısının geliştirildiğini bildirdi.

DSÖ, yaptığı açıklamada,  “Geliştirilen aşıların 6’sının insanlar üzerinde klinik testleri başladı 6 potansiyel aşının 3’ü Çin’de test ediliyor” ifadelerini kullanıldı.

DSÖ, 13 Nisan’da yaptığı açıklamada,  dünya genelinde 70 farklı aşı çalışması yapıldığını ve üçünün insan testlerine başladığını bildirmişti.

İLK İNSAN TESTLERİNE  MODERNA BAŞLADI

Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan "Moderna" ilaç şirketi, Çin'in corona virüsün genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini açıklamıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.