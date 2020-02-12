Derin uzaydan güçlü radyo sinyalleri tespit edildi

Bilim insanları uzayın derinliklerinden gelen güçlü radyo sinyalleri keşfetti.

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Bilim insanları uzayın derinliklerinden gelen ve genellikle herhangi bir düzene sahip olmayan hızlı radyo patlaması (FRB) denen sinyallerin sırrını henüz çözemedi.

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, yeni keşfedilen 'FRB 180916.J0158+65' isimli sinyal bu gizemin çözülmesinde bilim dünyasına yardımcı olabilir.

Tekrarlanan bu sinyal, Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalandırma Deneyi (CHIME) radyo teleskopları ile 409 gün boyunca mercek altına alındı.

Söz konusu sinyal 16,35 günlük bir döngüye sahip. 4 gün boyunca saatte bir ya da iki atım gönderen sinyal ardından 12 gün sessizliğe bürünüyor ve döngüye yeniden başlıyor.

Yeni keşfedilen sinyali FRB’lerin düzenini keşfetmenin kritik bir adımı olarak gören CHIME deneyindeki astronomlar makalede şu ifadeye yer verdi:

"16,35 günlük dönemlere sahip tekrar eden bir FRB kaynağının keşfedilmesi, bu nesnelerin doğasına dair önemli bir ipucu sunuyor."

CHIME geçen yıl da 8 yeni tekrarlayan FRB’nin tespit ettiğini duyurmuştu ve yeni keşiflerle de birlikte dünya genelinde saptanan FRB’lerin sayısı 150’yi geçmişti.