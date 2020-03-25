banner411
banner69
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
13 0
Hayvancının okka isyanı
Hayvancının okka isyanı
60 0
 
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
Özmerter, özel uçağıyla sağlık malzemesi taşıyor
173 0
Sokağa çıkma yasağı başladı
Sokağa çıkma yasağı başladı
79 0
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
Ekonomik tedbirler yarın açıklanıyor
75 0
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
Kıb-Tek çalışanları da ‘evde kal’ çağrısı yaptı
53 0
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
Cihangir gençleri bireysel çalışıyor
778 0
banner374

Cumhurbaşkanı Akıncı adına twitter'da sahte hesap açıldı

banner27

Cumhurbaşkanı Akıncı adına twitter'da sahte hesap açıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, adı kullanılarak açılan sahte hesaptan sahte mesajlar ve cevaplar yayınlanarak böylesi bir zamanda bile politik çıkar amaçlandığını belirterek, “Tüm insanlığın can derdinde bulunduğu içinden geçmekte olduğumuz bu çok zor günlerde, inanılması güç ama ne yazık ki bunlarla da uğraşmak zorunda bırakılıyoruz. Bazı karanlık kimliklerde sahtekarlık ve ahlaksızlık tavan yapmış ne yazık” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, "Bu zamanda böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Twitter’daki sahte hesaba dikkat edilmesini istediği sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Twitter’daki sahte hesaba dikkat!

MAkinciOfficial kullanıcı adını taşıyan kişisel Twitter hesabımda “Official” kelimesindeki “i” harfini eksilterek yaratılan sahte hesaptan sahte mesajlar ve cevaplar yayınlanıp böylesi bir zamanda bile politik çıkar amaçlanıyor. Tüm insanlığın can derdinde bulunduğu içinden geçmekte olduğumuz bu çok zor günlerde, inanılması güç ama ne yazık ki bunlarla da uğraşmak zorunda bırakılıyoruz. Bazı karanlık kimliklerde sahtekarlık ve ahlaksızlık tavan yapmış ne yazık. Bu zamanda böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.