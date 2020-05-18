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Covid-19’un iki yeni semptomu daha kesinleşti

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İngiltere Sağlık Bakanlığı, Covid-19 semptomlarına iki yeni özellik daha ekledi. Yapılan açıklamada koku ve tat kaybı olan insanlarda corona virüsü olabileceği belirtildi

Covid-19’un iki yeni semptomu daha kesinleşti

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Covid-19’un iki yeni semptomu daha resmi olarak tanındı.

İngiltere Sağlık Bakanı Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam tarafından yapılan açıklamada, yüksek ateş ve sürekli öksürük ile birlikte iki yeni semptom daha “Covid-19 belirtisi” olarak tanınacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada bu iki semptomun koku ve tat alma duyularının yitirilmesi olarak belirlendiği belirtildi. Profesör Van-Tam, “En temelinde bir süredir corona virüsünün belirtileri olarak öksürük ve yüksek ateşi görüyorduk. Fakat yapılan incelemeler sonucunda tat alma ve koku alma kabiliyetinin yok olmasını da belirtiler arasına almaya karar verdik” dedi.

Van-Tam, tat ve koku alma özelliğinin yitirilmesinin nörolojik bir durum olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada Covid-19’un diğer belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, ishal gibi sorunlar olduğu belirtilirken, bunların temel Covid-19 belirtileri olarak tanınmadığı vurgulandı.

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