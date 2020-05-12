Covid-19 hastalarının yarısı hastalığı bilmeden geçiriyor

İrlanda’da yapılan bir çalışmada, dünya genelinde yapılan 17 araştırmanın sonuçları analiz edildi. Bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yarısının virüsü hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik ya da presemptomatik (belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk 6 gün) dönemde bulunan insanlardan aldığını açıkladı

İrlanda’da yer alan Dublin Üniversitesi Koleji’nden bilim insanları, yeni tip corona virüsün (Covid-19) 'presemptomatik' dönemde ne kadar yayıldığını belirlemek 17 küresel çalışmayı analiz etti.

Çalışmada vakaların yüzde 50’den fazlasının nasıl enfekte olduklarına dair hiçbir fikri olmayan insanlardan oluştuğu ortaya çıktı.

SEMPTOMLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ GÜNLERDE HASTALIK YAYILIYOR

Bir kişinin ateş ve kalıcı öksürük içeren Covid-19’un ilk belirtilerini göstermesi ortalama 6 gün sürüyor. Ancak, hastalar semptomların ortaya çıkmasından önceki günlerde de hastalığı yayabiliyor.

Araştırmacılar, ülkelerin kademeli olarak normalleşme sürecine geçtiği bu zamanlarda, semptom göstermeyen Covid-19 hastalarının kontrol edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Covid-19, salgının geçen aralık ayında başlamasından bu dünya çapında 288 bini aşkın kişiyi öldürdü. Dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından derlenen rakamlar da resmi olarak 4,2 milyonu geçkin vaka kaydedildiğini gösteriyor.

PANDEMİNİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜ BİRKAÇ DAHA FAZLA OLABİLİR

Öte yandan, uzmanlar neredeyse tüm ülkeri etkisi alan pandeminin gerçek büyüklüğünün asemptomatik insanların tespit edilememesi ve yaygın testlerin olmaması nedeniyle birkaç kat daha yüksek olacağını düşünüyor.

Hong Hong, Singapur, İtalya ve virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentininde dahil olduğu 17 uluslararası araştırmanın verilerinin kullanıldığı çalışmanın başyazı Miriam Casey ve meslektaşları, virüse maruz kalma ile ilk semptomların ortaya çıkması arasındaki zamanı incelediklerini açıkladı.

Araştırmada, corona virüsün insanlardaki ortalama kuluçka süresinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı benzer olarak 5,8 gün olduğu ifade edildi.

İrlandalı araştırmacılar, bulaşmanın çoğunun semptomların başlamasından üç gün önce ortaya çıktığını aktardı.