Corona virüsünde umut Almanya’da

Ebolaya karşı geliştirilen ancak istenen sonucu vermeyen bir ilaç corona virüsüne karşı umut oldu. Almanya'da denenen ilaçta tam başarı sağlandı

Afrika'da çok sayıda can alan ebolaya karşı geliştirilen ancak etkili olmadığı gerekçesi ile kullanılmayan Remdesivir isimli ilaç, corona virüsü

salgınına karşı umut oldu. İlacın Almanya'daki deneylerinden tatmin edici sonuçlar alındı.

BİRKAÇ AY İÇİNDE ONAY ALABİLİRİZ

Corona virüsü üzerinde uzmanlaşan Münih'teki Schwabing Hastanesi'nin Başhekimi Clemens Wendtner, “Şimdiye dek 50 hastayı iyileştirdik. Cesaret verici işaretlere sahibiz. Başarılı olursak, bu ilacı bir- iki hafta içinde hastanelerimizde yaygın olarak kullanmaya başlayabiliriz. Geniş çaplı tedavi için birkaç ay içinde tüm dünya için onay alabiliriz” dedi.

İlaç, Berlin'deki dünyaca ünlü Charite Hastanesi'nin Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Prof. Christian Drosten liderliğindeki bir ekip tarafından da deneniyor.