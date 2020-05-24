Corona virüsü ile ilgili kritik araştırma

Corona virüsü salgınına zamanında müdahale ederek dikkat çeken ülkelerden biri olan Singapur'da yapılan bir araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Araştırmada, "Bir kişide virüs testinin pozitif çıkması hastalığı bulaştıracağı anlamına gelmiyor

Dünya çapında 5.4 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsü ile ilgili bilimsel araştırmalar ve akademik incelemeler devam ederken Singapur’da hazırlanan bir rapor uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti.

Corona virüsüne zamanında müdahale ederek vaka ve ölüm sayısında dikkat çeken bir başarıya imza atan Singapur’daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi ile birlikte Singapur Tıp Akademisi’nin ortak çalışmasında corona virüsünün bulaşıcılık oranı belli oldu.

Araştırmada Covid-19 hastalarının hastalığın 11’inci gününden sonra virüsü bulaştırmadığının ortaya çıktığı araştırmada, “Test sonuçları pozitif çıksa bile bu virüsün bulaşıcı olduğu ya da görülebilir olduğu anlamına gelmemeli. Virüs, hastalığın 11’inci gününden sonra bulaşmıyor” sonucu çıktı.

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLECEK SONUÇ

Singapur’daki 73 hasta üzerinde yapılan araştırmanın bölgedeki hastanelerdeki düzeni de değiştirme ihtimali olduğunu ortaya koydu. Singapur’da normalde hastaneler Covid-19 hastalarına iki test yaptıktan sonra taburcu ediyor.

Bu testlerin de negatif çıkmasını zorunluluk haline getiren Singapur’daki bu araştırmada, “Pozitif test çıkanların bu hastalığı bulaştırdığı anlamına gelmiyor” sonucu çıkması ile birlikte hastane prosedürlerinin değişeceği belirtildi.

“YETERLİ DELİLİMİZ VAR”

Araştırmayı yürüten profesör Leo Yee Sin, “Bilimsel açıdan yeterli kanıtımız olduğuna eminim. İnsanların 11 günden sonra hastalığı bulaştırmayacağına dair yeterli delilimiz var” ifadesini kullandı.

Araştırmada 11 gün detayının sadece bağışıklık sistemi düşük olan hastalarla birlikte kanser gibi hastalıklarla mücadele eden hastaların hariç tutulduğu belirtildi. Bu hastalarda virüsün daha uzun süre kaldığı belirtildi.